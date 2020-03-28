"الناس يلمسون البضائع ويتفحصونها".. كيف تتسوق بشكل آمن في زمن كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ما الطرق الأكثر أمانا عند الذهاب لشراء الأطعمة، في ظل انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، عندما يسعل شخص مصاب ويتطاير من فمه الرذاذ محملا بالفيروس في الهواء.

هذا الرذاذ يمكن أن يتسبب في حدوث عدوى حال استنشاقه أو حال لمس سطحٍ كان مستقرا عليه.

وعليه، فإن الذهاب للتسوق والاختلاط بآخرين يحمل في طياته خطر الإصابة بالفيروس. وهنا تكمن أهمية الاحتفاظ بمسافة فيما بين الأفراد لا تقل عن مترين، وهو ما يفرضه كثير من مراكز التسوق على مرتاديها.

وتمثل المحال التجارية الكبرى "وسَطًا مثاليا" لانتقال الفيروس؛ حيث "الكثير من الناس يلمسون البضائع ويتفحصونها ويستبدلونها، فضلا عن تداول بطاقات النقد، وتذاكر ركن السيارات، وأزرار ماكينات الصرافة الآلية، والإيصالات الورقية وغيرها، فضلا عن تقارب الناس مكانيا في تلك المحال التجارية، بحسب سالي بلومفيلد، الباحثة في مدرسة لندن لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة.

وثمة طرق لمواجهة تلك المخاطر، وفق ما نقلت "بي بي سي":

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منها غسل اليدين لمدة عشرين ثانية بالماء والصابون أو بمُطهّر كحولي قبل وبعد التسوق؛ ومنها التعامل مع الأسطح كما لو كانت مصدرا للعدوى، مما يعني تجنُّب لمس الوجه بعد قضاء عملية التسوق واستخدام عربات التسوق والسلال وحِزَم البضائع؛ ومن بين طرق مواجهة المخاطر أيضا اتباع أساليب للدفع لا تعتمد الاتصال المباشر.

ماذا عن عملية التسوّق نفسها؟

لا يوجد دليل على أن كوفيد-19 ينتقل عبر الطعام، وتنصح وكالة المعايير الغذائية في المملكة المتحدة على موقعها الإلكتروني بالطهي الآمن في المنزل.

وفي ظل عدم وجود "أمان تام من المخاطر" تقول الباحثة بلومفيلد، إن عملية تعبئة وتغليف الأطعمة بأيدي آخرين تمثل مبعثا رئيسيا للقلق.

وعلى الرغم من عدم التأكد حتى الآن من وجود خطر محدد جرّاء عملية تعبئة الأطعمة، فإن بعض الخبراء ينصح بمزيد من الحذر.

تقول بلومفيلد: "بالنسبة للأطعمة المعبأة أو المغلفة، لابد من مرور 72 ساعة من استخدامها، أو رشّها أو مسحها بمعقّمات. أما بالنسبة للأطعمة الطازجة غير المغلفة، والتي تناقلتها الأيدي، فلابد من غسلها جيدا تحت ماء جارٍ قبل تركها حتى تجفّ".