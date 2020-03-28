أحمد العوضي يغازل ياسمين عبد العزيز: "مبروك يا قلبي"

لا يترك الفنان أحمد العوضي فرصة، إلا وعبر فيها للفنانة ياسمين عبد العزيز، عن حبه لها، خاصة عقب اعتراف الثنائي مؤخرا بحبهما خلال منشوراتهما عبر حساباتهما على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واليوم، نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الإعلان الترويجي لمسلسلها "نحب تاني ليه"، عبر إنستجرام، ليعلق العوضي: "مبروك يا قلبي"، مرفقا بتعليقه عدد من الوجوه التعبيرية، وعلى الفور، ردت عليه الأخيرة بوجوه تعبيرية أيضا.

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قصة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

وكان الفنان أحمد العوضي، أعلن خلال الأسابيع الماضية، عن حبه للفنانة ياسمين عبد العزيز، ليتدخل شقيقها "وائل" مهاجمًا شقيقته عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، ليرد عليه "العوضي" بطريقة هجومية لتصرفاته.

ووقتها لم ترد "ياسمين" على شقيقها، بل أعلنت هي الأخرى عن حبها للفنان أحمد العوضي.