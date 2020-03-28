الامارات | «خلك في البيت» يواكب إجراءات التصدي لفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن «خلك في البيت» يواكب إجراءات التصدي لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق تلفزيون دبي، أخيراً، البرنامج اليومي الخاص «خلك بالبيت»، بالتوازي مع باقة من البرامج الخاصة وموجزات الأخبار المتعلقة بمستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حول العالم، ومواكبة آخر الإجراءات الإماراتية للتصدي له.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، أحمد سعيد المنصوري، ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا، واتباع الإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة والهيئات الصحية والجهات الحكومية في دولة، مشيراً إلى بث تلفزيون دبي بقنواته المتعددة موجزات لآخر الأخبار المتعلقة بالفيروس على الصعيد المحلي والعربي والعالمي، وذلك على رأس الساعة وعلى مدار اليوم. وأوضح أن الجمهور سيتابع خلال الفترة المسائية الخاصة البرنامج الجديد «خلك في البيت» ابتداء من الساعة الخامسة وحتى الثامنة مساء، لافتاً إلى أن برنامج «صحتكم أمانة» مع الدكتور علي سنجل، يستضيف على مدار الأسبوع مجموعة من الأخصائيين والأطباء والكفاءات الصحية العاملة في الإمارات، ومن مختلف الهيئات الصحية للحديث آخر الإحصاءات والأرقام العالمية، والجهود والإجراءات الإماراتية الاستباقية لتحصين المجتمع من تفشي الفيروس. ودعا المنصوري الجمهور إلى الاطمئنان في ظل استعدادات الإمارات لمواجهة هذه الأزمة من خلال منظومة متكاملة تمتلك نظاماً قوياً للتقصي الوبائي بشأن الأمراض المعدية والسارية، ولديها الاستجابة الفورية للتعاطي مع كل التحديات الصحية العالمية، ما أسهم في منع واحتواء وبائيات سابقة، كإنفلونزا الطيور والخنازير وفق أعلى المعايير الدولية. ونوه بأن «الإمارات كانت من أوائل الدول التي اتخذت الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد».

فقرات متنوعة

شهدت حلقة نهاية الأسبوع من برنامج «خلك في البيت» تنوعاً في الفقرات، إلى جانب الضيوف المشاركين في الحلقة التي قدمها على الهواء مباشرة، عدنان حمد الحمادي، وميرة المهيري، بداية من اللقاء الخاص مع مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، الذي تحدث عن جاهزية فرق العمل لتنفيذ برنامج التعقيم الوطني الذي أطلقته وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية لإجراء التعقيم الكامل، الذي يشمل كل المرافق والنقل العام.

كما تابع الجمهور بعد موجز الأخبار حواراً مع مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ اللواء عبدالله علي الغيثي، للحديث عن مساعي شرطة دبي لتنظيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتطبيق عملية التقييد المروري خلال عطلة نهاية الأسبوع. وحول جاهزية «الإسعاف الوطني»، واستجابتهم الدائمة على مدار الساعة لاستقبال الحالات، عرض البرنامج تقريراً تلفزيونياً خاصاً.

«صحتكم أمانة»

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من جهته، استضاف الدكتور علي سنجل في برنامج «صحتكم أمانة» بحلقته الأخيرة، عبير المطروشي، مدربة اكتشاف الذات والمواهب في حوار مباشر حول آثار جلوس الأهل في المنزل، وأهمية استغلال هذه الفرصة في تنمية الذات، واكتشاف قدرات جديدة في التعامل مع الأبناء، مشيرة إلى خطوات التفاهم الأسري بداية من التواصل بصوت منخفض والنقاش بهدوء إلى جانب تنمية مهارة الإنصات والاستماع إلى رغبة الأطفال في المنزل لاكتشاف مهاراتهم وميولهم المتنوعة، وصولاً إلى تحديد الاحتياجات التي يجب توافرها لدى الوالدين، في ظل استحداث وسائل جديدة مثل العمل عن بعد، والتعليم عن بعد، ما يفرض مواكبة التقنيات الحديثة من خلال الدورات والبرامج خاصة يتم طرحها في هذه الفترة، كذلك مقارنة نمط الحياة قبل الجلوس في المنزل بسبب الفيروس.

وحول مسألة خوف الأطفال من أحاديث الأهل عن فيروس «كورونا» المستجد، أشارت المطروشي إلى مجموعة من الخطوات الناجعة في هذا المجال، من خلال تعليمهم أساليب الوقاية وعدم الحديث بشكل دائم عن هذا الفيروس، خصوصاً أن طريقة الفهم والإدراك تختلف لدى الأطفال، كذلك درجة تقبلهم للأزمات والحوادث الآنية.

أخبار تدعو للتفاؤل

في «صحتكم أمانة» توقف الدكتور علي سنجل، خلال الحلقة الأخيرة على شاشة تلفزيون دبي، عند الأمور التي تدعو إلى التفاؤل في ظل تطور جائحة «كورونا»، مثل التركيز على تداول أخبار شفاء عشرات الآلاف من الحالات المصابة بالفيروس حول العالم، وذلك بعد أن كشف المركز الصيني للمكافحة والوقاية من الأمراض، أن ثمانية من أصل 10 حالات إصابة تصنف على أنها مجرد التهاب رئوي خفيف، فيما كشفت الإحصاءات عن أن الأطفال هم أقل عرضة، إذ لم يصب إلا 1% من الصغار الذين تراوح أعمارهم بين عام واحد وتسعة أعوام، ومن 10 - 19 عاماً، إضافة إلى أن العلماء باتوا يعرفون التركيبة الجينية لفيروس كورونا المستجد، خصوصاً أن المختبرات العلمية والطبية تعمل على مدار الساعة لتوفير لقاح فعال ينقذ البشرية، إلى جانب كثير من الأدوية التي أثبتت فعاليتها في التخفيف من الأعراض إلى حد كبير.

تلفزيون دبي بقنواته المتعددة يبث موجزات لآخر الأخبار المتعلقة بالفيروس.

«صحتكم أمانة» يستضيف على مدار الأسبوع أخصائيين وأطباء وكفاءات صحية..