الامارات | 7 أنواع جديدة من العناكب الراقصة

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أنواع جديدة من العناكب الراقصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثر باحث مقيم في مدينة ملبورن على سبعة أنواع جديدة أسترالية من العناكب الراقصة، وهي صغيرة جداً، وذات ألوان زاهية. ونشر الباحث بمتحف فيكتوريا، جوزيف شوبرت، الذي كان يخاف من العناكب، التفاصيل الخاصة بالأنواع الجديدة السبعة لعنكبوت «بيكوك» في ورقة بحث نشرتها مجلة «زوتاكسا» المعنية بتصنيف الحيوانات، أمس.

وعنكبوت «بيكوك»، المعروف أيضاً باسم «ماراتوس»، والذي ينتمي إلى عائلة «العناكب الوثابة»، فريد من نوعه في أجزاء من أستراليا.

ويزيد الاكتشاف الجديد إجمالي عدد هذا النوع من العناكب إلى 85، طبقاً لبيان أصدره متحف فيكتوريا.