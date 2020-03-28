الامارات | التمارين البسيطة في المنزل.. خيار المرحلة

شكرا لقرائتكم خبر عن التمارين البسيطة في المنزل.. خيار المرحلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم البروفيسور كريستوفر إيفلر، من الجامعة الألمانية للوقاية والإدارة الصحية، بعض النصائح والإرشادات لممارسة الرياضة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه يمكن للمرء ممارسة الجري أو الركض في الأماكن المفتوحة، طالما كان ذلك ممكناً ومسموحاً به حسب اللوائح والتعليمات المحلية، معتبراً أنه يجب على المرء ممارسة الرياضة بمفرده لمنع الإصابة بالعدوى. وحذّر من ممارسة التمارين بشكل جماعي حالياً.

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ونظراً لعدم توافر صالات اللياقة البدنية حالياً وما تحويه من أجهزة وأدوات للتدريبات الرياضية، فإنه يمكن أداء التمارين في المنزل بواسطة وزن الجسم، مثل تمارين الضغط التقليدية، ويمكن أن تختلف درجة الصعوبة اعتماداً على مستوى التمرين، كما يمكن أداء تمارين القفز في المنزل.

ونصح البروفيسور كريستوفر إيفلر بالتركيز على التمارين البسيطة التي لا تتطلب أجهزة أو أدوات.