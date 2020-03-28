الامارات | سرقة 1500 كمامة من مستشفى في هامبورغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة 1500 كمامة من مستشفى في هامبورغ والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سرق مجهولون نحو 1500 كمامة من أحد المستشفيات في مدينة هامبورغ الألمانية.
وذكرت الشرطة، أمس، أن قيمة الكمامات تُقدر بـ15 ألف يورو. وأشارت إلى أن الدخول إلى مخزن الكمامات مسموح به لأفراد محددين، ما يقلّص دائرة الاشتباه.
وبدأت السلطات الألمانية التحقيق في الواقعة التي حدثت في الفترة بين 20 و25 مارس الجاري. يشار إلى أن الكمامات من المستلزمات الضرورية للغاية حالياً لمكافحة وباء كورونا المستجد.
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