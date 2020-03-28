تنتظر مولود برج "القوس" من الجمعة 27 آذار إلى الخميس 2 نيسان انطلاقة ممتازة

مهنياً: اسبوع ناري بامتياز يحمل تطورات حلوة وتكون انطلاقته ممتازة مع وجود عطارد والشمس في الحمل الداعم مئة بالمئة يفتح امامك مجالات لتقدم للكلام للدفاع عن حق معين كما ان وجود القمر يوم السبت في الثور في البيت السادس بيت الاهتمامات العائلية والمهنية فتكون تاثيراته موفقة تحقق لك النجاح والاستقرار المهني مزودا بقوة كبيرة تدفعك الى الامام حيث تلاقي اعمالك الكثير من الاعجاب والتقدير تتبدل الظروف وقد تعيش يومي الاحد والاثنين ايام قليلة الحظ كئيبة وعديمة الجدوى ايام صعبة عديمة الجدوى تتراكم وتتزامن فيها الاعمال والمسؤوليات مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من الجوزاء كئيبة الاثنين والثلاثاء من الواضح ان التعب والقلق يزيد من المفاجآت السلبية فحاول ان ترى الامور من منظار ايجابي خفف من مزاجيتك وكن حذرا جدا على استقرار عملك يتحسن الوضع الفلكي مع انتقال القمر الى برج السرطان ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحمل بين الثلاثاء والخميس فترتفع فرص النجاح وتقوم بخطوة مباركة وتتلقى اشارات ايجابية انها فترة لاعادة تنظيم وترتيب الامور والمواقف والاوراق لكن سوف تستريح تماما لحظة وصول القمر الى الاسد ليشكل مثلثا فلكيا ناريا مع الشمس من الحمل فتكون انت الانجح وتنطلق بمشروع جديد وطموحات جديدة وتفتح امامك مجالات مهمة يوم جيد يمنحك فرصة دراسية ومهنية مهمة من افضل ايام الاسبوع اشارة وضؤ اخضر فلا تتأخر في اعمالك اسبوع ناري لكن من الواضح انك سوف تلاقي النجاح والمكاسب والارباح.

عاطفياً: اسبوع مناسب لتعزيز الشعبية والصداقات حيث تكون جذاباً ونشيطاً وقد تشهد حياتك العائلية حدثا مفرحا او تعارف او لقاء او تطور مفاجىء فالمعنويات مرتفعة جداً وطاقاتك كبيرة توظفها في سبيل التقرب من الاولاد والريك واعادة الامور الى مجراها الطبيعي. للعازب تبدو مرتاحًا تغمرك السعادة العاطفية ويسود جو من الانسجام والتفاهم مع الحبيب.

قد يهمك أيضاً :

ينتظر مولود برج "الحوت " من الجمعة 21 إلى الخميس 27 شباط فبراير أسبوع جيد

تنتظر مولود برج "القوس" من الجمعة 21 إلى الخميس 27 شباط فبراير انطلاقة أسبوع جيدة