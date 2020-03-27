فيديو.. يسرا اللوزي: "خايفة من فيروس كورونا لإني حامل"

بوجه ممتلئ على غير طبيعتها، وملامح خالية تماما من المكياج، خرجت الفنانة يسرا اللوزي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تتحدث عن مخاوفها بسبب انتشار فيروس كورونا.
وقالت "اللوزي" في مقطع فيديو نشرته على حسابها: "طبعا كلنا في البيت عشان الفيروس، بس بالنسبة لزمايلي الحوامل هتعملوا إيه لحظة الولادة، أنا حبيت أشارككم مخاوفي".
جدير بالذكر أن يسرا اللوزي، لديها طفلة وحيدة، لكنها لم تظهر معها في أي مناسبات أو محافل فنية.
يذكر أن آخر أعمال "يسرا" كان مسلسل "بخط الإيد" مع أحمد رزق وسوسن بدر.
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