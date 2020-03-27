طبيب عالمي: كورونا لا ينتقل من الأم للجنين.. ولم يثبت تواجده في لبنها

قال الدكتور هشام عاشور جراح الأورام العالمي، ومدير مستشفى "إيسارليون" بألمانيا، إن فيروس كورونا لا ينتقل من الأم الحامل إلى جنينها.

وأضاف عاشور، خلال فيديو بُث ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على شاشة "dmc"، أنه أجريت أبحاث قليلة خلال الفترة الماضية، نظرا لحداثة عهدنا بالفيروس، على عدد قليل من المرضى، ولا نستيطع أن نعطي رأيا قاطعا ونهائيا، لكن ننظر للدلائل التي تقول إن أبحاثا أجريت على مصابين بفيروس كورونا في نماذجه القديمة من الحوامل وثبت عدم انتقال الفيروس للأطفال لخلو الحبل السري والمياه المحيطة بالجنين من الفيروس.

وعن الرضاعة الطبيعية، أوضح أنها مرغوب فيها ولا تنقل الفيروس ولم يثبت أن فيروس كورونا متواجد في لبن الأم: "لبن الأم يحتوي على أجسام مضادة تنتقل للطفل وتعطيه حماية، لما الأم بترضع تكون واخده الاحتياطات اللازمة اللي بتاخدها مع اختلاطها بالآخرين زي إنها متعطسش في وجه الطفل، لكن لو الأم مصابة يُشفط لبن الأم في شفاط ويعطى للطفل في زجاجة".