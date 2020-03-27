توفي قبل تحقيق مفاجأة زوجته.. آخر احتفال بعيد ميلاد جورج سيدهم الـ81

"الله يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالي، ويصبر كل محبيك في كل الدنيا، مع السلامة يا أستاذي".. بهذه الكلمات المؤثرة التي حملت في ثناياها مشاعر الوداع الأخيرة، أعلن الفنان هاني رمزي، وفاة الفنان الكبير جورج سيدهم، عن عمر يناهز 82 عاما.

جورج سيدهم، أيقونة كوميديا عصره، ابن محافظة سوهاج، الذي ترك العمل بمجال دراسته "الزراعة" ليحفر اسمه مع "ثلاثي أضواء المسرح"، رفقة صديقيه سمير غانم والضيف أحمد، ويترك خلفه تاريخا فنيا مفعما بالكوميديا.

لم يظهر "سيدهم" خلال السنوات الأخيرة سوى مرات ضئيلة، كان أبرزها إعلان إحدى شركات المياه الغازية، وبصور تذكارية مع أصدقائه، وفي حفل عيد ميلاده، الذي تحرص دوما زوجته الدكتورة ليندا، على إعداده له والاحتفال به، كان آخرها الاحتفال الأخير في يونيو الماضي.

آخر عيد ميلاد للفنان بصحبة زوجته

تعد آخر مناسبة احتفل بها الفنان الراحل، بصحبة زوجته، في يونيو 2019، والتي حرصت على الاحتفال بعيد ميلاده كعادتها وسط حفل كبير حضره الأصدقاء والأقارب، والعديد من نجوم الوسط الفني والإعلامي.

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حيث ظهر الفنان الراحل على المقعد المتحرك، بملابس كاجوال غير متكلفة، وسط محبيه وأصدقائه، وهم يلتقطون بعض الصور التذكارية.

وفاة جورج سيدهم قبل متابعة مفاجأة زوجته

ولم يلهم القدر الفنان الراحل، لتحقيق المفاجأة التي أعلنت عنها زوجته، في مطلع 2020، حيث أعلنت حينها عن مفاجأة لجمهور زوجها، موجهة الشكر للنجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وكتبت "ليندا" عبر حسابها على فيس بوك: "قريبا مفاجأة رائعة لجمهور الفنان القدير جورج سيدهم، زوجي وشريك حياتي، ربنا يخليه يا رب، وكل عام وجمهوره العريق بألف خير، وتحياتي للفنان القدير سمير غانم، والفنانة الجميلة دلال عبدالعزيز.. أشكركم جدا على محبتكم الغالية تحياتي لكم".