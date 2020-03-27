هل الحوامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا؟.. طبيب عالمي يجيب

قال الدكتور هشام عاشور، جراح الأورام العالمي، ومدير مستشفى "إيسارليون" بألمانيا، إن السيدات الحوامل لسن معرضات أكثر من غيرهن للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف عاشور، خلال فيديو بُث ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على شاشة "dmc": "في حالة إصابة سيدة حامل بالفيروس فلن تكون مضاعفات المرض أقوى عندها من غيرها من السيدات غير الحوامل"، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى أن أغلب الحوامل شابات وبكامل قوتهن الجسدية إلا في الثلاثة أشهر الأولى التي تقل فيها مناعة المرأة الحامل عكس باقي أشهر الحمل.
وأضاف أنه في حالة كانت السيدة الحامل مصابة بأي أمراض مزمنة ففي هذه الحالة سيحدث الاستثناء سواء أمراض صدرية أو السكر والضغط أو أي أمراض متعلقة بالكبد أو الكلى، مشددا على ضرورة التزام الحوامل بالإرشادات الصحية والوقاية خوفا من الإصابة بفيروس كورونا.
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