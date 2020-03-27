تنتظر مولود برج "الحوت" من الجمعة 27 آذار إلى الخميس 2 نيسان انطلاقة أسبوع جيدة

مهنيا : تنطلق باسبوع مهم وايجابي اسبوع يساعدك ويعطيك سرعة خاطر ويقوي الذاكرة ويعطيك الجرأ للتعبير للكلام لتقديم الامتحانات الدراسية والمهنية انطلاقة اسبوع جيدة ومريحة تحمل معها ملفات مصرفية مع وجود الشمس في البيت الثاني بيت المال ما يعني امور لها علاقة بمصاريف واعمال ايضافية متراكمة حاول ان تراقب ميزانيتك وخفف من المصاريف الزائدة البداية مع وجود القمر في الثور يوم السبت في البيت الثالث يعطيك القدرة على مجاراة الامور افكارك متفائلة وذكية يتغير المشهد الفلكي مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من الجوزاء يومي الاحد والاثنين اي في البيت الرابع بيت القلق والتصليحات والمصاريف الايضافية فيكون بانتظارك واجب معين او مسألة صحية فانت تفتقد للمناعة الصحية والمعنوية تتبدل الاحوال وتختفي الغيوم الرمادية ويكون الحدث السعيد في الفترة بين الثلاثاء والخميس مع انتقال القمر الى السرطان الصديق الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحمل يعطيك طاقة ممتازة شعور بالمحبة والراحة والثقة بالنفس ويشير الى انسجام فلكي استثنائي والى ارتفاع في المعنويات والحظوظ يتبدل المشهد الفلكي مع دخول القمر الى الاسد يوم الجمعة الى البيت السادس بيت العمل والجهد وتراكم المسؤوليات والتعب النفسي ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الحمل ويسلط الاضواء على الامور الصحية والمهنية والدراسية من تحضير للامتحانات ركض في كل الاتجاهات ممنوع الاهمال يوم متعب حاول ان تهتم بصحتك وسلامتك.

عاطفياً: يحمل اليك كوكب الزهرة المتنقل في برج الثور الترابي الصديق وعودا بازدهار عاطفي وانسجام ومفاجآت حلوة قد تكسب قلباً يتحوّل مع الوقت الى قدر عاطفي محتوم والى زواج تعقده قريباً يسطع نجمك وتكون محطّ الأنظار والاهتمام في أثناء الاجتماعات والسهرات والمناسبات.

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