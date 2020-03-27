تنتظر مولود برج "الجدي" من الجمعة 27 آذار إلى الخميس 2 نيسان انطلاقة مهمة

مهنياً: انطلاقة اسبوع ترابي بامتياز يتفاعل مع طاقتك الحلوة ويعطيك حقك ويفتح امامك مجالات للتقدم للتفسير للكلام للتطوير ولتخطي العقبات بداية اسبوع مهم جدا يقدم لك جرأة مفاجئة احداث وتطورات متسارعة ومتزامنة تحت تاثير القمر من برج الثور بيت الامور النفسية والعائلية يوم السبت يعطيك فرصة مميزة وواعدة حافلة بالحظوظ والفرص فتسجل الهدف الذي تريده حاول ان تستفيد من نوعية الوقت الجيدة والدسمة كي تعمل على الامور الصعبة والمسؤوليات الكبيرة يتابع الحظ طريقه مع انتقال القمر الى الجوزاء يومي الاحد والاثنين فتكون سباقا في حقل عملك ودراستك الفلك حليفك يرعى ظروفك ويشجعك على التنقل والتفاوض وعلى توسيع دائرة العلاقات العامة كما تفتح امامك ابوابا عديدة تطل من خلالها على مستقبل افضل تخف الحظوظ مع وصول القمر الى السرطان بين الثلاثاء والخميس ليشكل مربعا فلكيا مع برج خصمك الحمل في مواجهة برجك ثلاثة ايام ضاغطة تمتحنك بآدائك بأمتحاناتك المدرسية اشغال مفاجئة من اضعف ايام الاسبوع فترة تحمل معها ضغوطات ايضافية ومواجهات لكن سوف تنتهي من العاصفة السوداء يوم الجمعة مع انتقال القمر الى الاسد الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الحمل مطلوب منك ان تعيد برمجة اعمالك وترد الامور الى وضعها الطبيعي وان تتكيف مع الاجواء اسبوع طويل يتطلب الركض والمجهود الايضافي اسبوع بحاجة الى تنظيم وخلط الاوراق من جديد.

عاطفياً: وجود الزهرة في برج الثور يجعل الشريك يهتم بك فتطمح الى المزيد من العطاء والحب والتناغم وستلقى مساعيك ترحيبا وقبولا وسوف يبادلك الاهتمام والدعم للعازب يتحدث كوكب الحب عن خبر او حدث سار يتعلق في حياتك الشخصية وقد تلتقي بشريك العمر في مكان عام او مؤسسة صحية انه اسبوع واعد بانشراح وبجو ايجابي على صعيد التعارف والصداقات.

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