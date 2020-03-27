تنتظر مولود برج "العقرب" من الجمعة 27 آذار إلى الخميس 2 نيسان أحداث سعيدة

مهنياً:اسبوع جيد فعال مثمر حافل بالنجاحات وواعد بالتقدم والانتصارات لكن عليك ان تدرس خطواتك جيدا في بدايتة مع وجود القمر في الثور ويجب وان تاخذ في حسابك بعض الاعتبارات كي تتفادى بعض السقطات المهنية المؤذية التي تؤثر في مسيرتك والتي قد تعيدك الى نقطة الصفر ان التقلبات المزاجية التي تتحكم بك قد تدخلك في متاهات حاول ان لا تغير كثيرا في قراراتك وخفف من القلق والتوتر والمزاجية وحاول ان ترتاح تتحسن الاجواء وتختفي العواصف والغيوم مع انتقال القمر الى الجوزاء يومي الاحد والاثنين وتدخل في مرحلة مريحة وجو من ترتيب الامور وتصحيحها تدريجيا وترتفع معنوياتك وتنطلق لاستعادة موقعك وتعوض عن التأخير وترتاح وقد تجد مساعدة ودعما وحلولا لمشاكل سابقة تعيش اجواء احتفالية تفرح تتسلى وتمضي اوقاتا ممتعة مع الاصدقاء والاهل والاحبة ترتاح اكثر مع وصول القمر الى السرطان الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحمل بين الثلاثاء والخميس فتدخل في المرحلة الاقوى والافضل والاكثر حظا ايام تحمل سفر آمال جديدة نجاح في الحقل الدراسي والجامعي حاول ان تستثمر كل طاقاتك كي تنجح المرونة هي سر نجاحك.يتبدل الجو الفلكي لحظة وصول القمر الى الاسد ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برج الحمل فتكون امام تحديات مهنية شخصية عاطفية وعائلية يوم يطلب الانتباه التقصير والخطأ ممنوع كن جاهزا وموضوعيا كي تربح ابتع عن المشاكل وحاوا ان تهتم باستقرارك وصحتك خاصة مواليد العشرية الاولى التي تتأثر بشكل مباشر من تأثيرات اورانوس الضاغطة من الثور والتحديات التي يسببها المريخ من الدلو.

عاطفياً: تميل الى المشاعر السلبية مما ينعكس سلبا على علاقتك بالشريك والاولاد والاهل والاصحاب حاول ان توازن في علاقاتك لان الظروف العاطفية والعائلية الضاغطة سوف ترافقك طليلة هذا الاسبوع مع وجود الزهرة في مواجهة برجك من الثور ما يجعل المسائل البسيطة تتأزم للعازب من الضروري التخطيط بهدؤ وان تصبر قليلا حاول ان تكون اكثر لطافة ومرونة اذا اردت للعلاقة النجاح والاستمرارية.

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