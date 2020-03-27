تنتظر مولود برج "الميزان" من الجمعة 27 آذار إلى الخميس 2 نيسان أحداث جيدة

مهنياً: اسبوع جيد جدا يدعمك يساعدك يقوي معنوياتك طلتك حلوة وضروري ترسم خط وتمشي عليه ولا تضيع اي دقيقةفي هذه الفترة المهمة جدا والمميزة البداية مع يوم السبت مع وجود القمر في الثور بداية دسمة نوعية وقت حلوة حاول ان تستثمرها لصالحك يوم مهم يقدم لك كل فرص النجاح والتوسع والانتشار ويسمح لك ان تضوي على النقاط الحلوة في شخصيتك تتابع الحظوظ وتقوى وتقلب المعادلة وترتفع المعنويات وتزداد الحيوية وتكبر الآمال وتنطلق في اعمال مميزة يومي الاحد والاثنين مع انتقال القمر الى برج الجوزاء الذي يفتح امامك ابواب النجاح المهني والعاطفي والشخصي ايام رائعة للتقارب والوصول الى تحقيق الانجازات على مختلف المستويات فتحقق نجومية وتنجح في امتحاناتك وربما تقوم بعمليات مالية ناجحة عليك ان تعمل بكل قوة وحاول ان تنهي الاعمال الصعبة قبل ان تتبدل الظروف وتصبح ضاغطة مع وصول القمر الى السرطان بين الثلاثاء والخميس ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحمل فتعيش فترة ضعيفة تكثر فيها المسؤوليات والخسارات من الضروري ان تعمل بدبلوماسية ومرونة لتصحيح الامور خفف من حساسيتك وحاول ان تضبط انفعالاتك انها فترة متقلبة وصعبة فلكياً. لكن يعود الحظ ويطل من جديد مع وصول القمر يوم الجمعة الى الاسد ليشكل مثلثا فلكيا ناريا مع الشمس من الحمل تقوى المعنويات وتنفتح امامك ابواب النجاح وابواب التعاون اسبوع جيد نجمك مشرق النجاحات ولا اجمل تقدم ساير تصالح تفاعل اسبوع ممتاز يحمل الخير والنجاح.

عاطفياً: سوف يبادلك الشريك الاهتمام والدعم وتحلو الحياة بجانبه وجانب الاولاد والاحبة فتتمتع باوقاتك السعيدة لتبقى العلاقة متوهجة وفيها الكثير من المشاعر الساحرة من انفراجات ومصالحات مع وجود الزهرة في الثور الذي يجعلك تتمتع بالمعنويات العالية للعازب, تكون مطمئنا وسعيدا وتحلّق بجاذبية قصوى وتخطف الأنظار اجتماعياً وجماهيرياً قد تلتقي الحب أو تعيش لحظات لا تُنتسى.

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