منها عصير الليمون.. 7 طرق بسيطة تساعدك على إعادة الملابس البيضاء "جديدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تواجه كثير من النساء، ظهور البقع المزعجة على الملابس البيضاء، خاصة أنها فاتحة اللون؛ كالبقع الصفراء أو الزيتية، ما يجعل مظهر الملابس غير لائق، وبالتالي تضطر للاستغناء عنها.

لذا نوضح لكم بعض الطرق البسيطة التي تساعد على ارتداء ملابس ناصعة البياض، خالية من البقع، وفقا لموقع" wikihow".

- يجب نقع الملابس البيضاء في ماء باردة 15 دقيقة، مع وضع قليل من المنظف، إذ يساعد في الحفاظ على لونها ويجعلها زاهية اللون.

- استخدمي صودا الخبز، مضاف إليه ماء، على البقعة المراد إزالتها، ثم افركيها بفرشاة أسنان، حيث إنه آمن على الملابس البيضاء.

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- يساعد الأمونيا "النشادر" على إزالة البقع الصعبة، مثل بقع الدم وتبيض الملابس البيضاء، عن طريق مزج قليل من الأمونيا، مضاف إليه ملعقة صغيرة من بيروكسيد الهيدروجين، ثم اتركي الخليط لبضع ساعات، وبعدها اغسليه جيدًا.

- يعد الخل الأبيض من مزيلات البقع، وتبيض الملابس عن طريق وضع نصف كوب مضاف إليه ربع كوب من عصير الليمون، ثم امزجيهم جيدا، وضع الملابس في الخليط لعدة ساعات، ثم تغسل وتجف.

- لإزالة البقع الصفراء الناتجة عن العرق، يمكنك وضع عصير الليمون على المنطقة المراد تنظيفها، واتركيه لمدة دقيقة ثم اغسليها، ستلاحظين تبدو كأنها جديدة.

- تعتبر البقع الزيتية من أصعب البقع، لذا يجب التعامل معها بشكل خاص، استخدمي الطباشير الأبيض في إزالتها، عن طريق فركه على الملابس، فيقوم بامتصاص الزيت من على الأقمشة بسهولة.

- الشمس من إحدى الطرق الفعالة لتبيض الملابس، لذا يفضل بعد الانتهاء من غسيل الملابس وضعها في الشمس لكي تجف، فبهذه الطريقة يعود اللون الطبيعي للملابس.