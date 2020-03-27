"لا تعتقد أن الفيروس بعيد عنك".. مصابون بكورونا يقدمون نصائح مهمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

انتشر عدد من الفيديوهات لمصابين بفيروس كورونا الجديد، على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، حيث وجهوا نصائح عديدة للجميع، لتجنب الإصابة وحماية أنفسهم.



وأصاب فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" أكثر من 536 ألف شخص حول العالم، ووفاة ما يزيد عن 24 ألف حالة.

ونشرت فتاة مصرية فيديو لها من داخل الحجر الصحي، للتحذير والتوعية من الإصابة بفيروس كورونا.



خلو بالكم

وقالت الشابة المصرية، "خلو بالكم من نفسك وأهلكم وبلاش زيارات، ولا نقابل صحابنا لأن دي غلطتي، كنت بخرج وبسافر وده مكنش صح".



وتابعت "الموضوع مش بالاستهتار اللي ناس شايفاه، ومينفعش الاستهانة به، عشان منأذيش اللي حوالينا".

وأضافت، "اشتروا اللي يكفيكوا وبلاش تشتروا أكل كتير، وابعدوا عن الأنانية في التعامل مع الوضع الحالي، لأن في ناس بسيطة مش هتقدر تشتري زيكم، بلاش تخلصوا السلع الأساسية من السوق".



الفيروس ليس بعيدا

أحد المصابين في أيرلندا، قال "إنه ممتن للجهود المبذولة في المستشفى لإنقاذ حياته، مؤكدًا أنه يحبهم جميعًا".



وأضاف محذرًا للناس، "لا تعتقد أن فيروس كورونا لن تقترب منك، لا تعتقد أنه نزلة برد أو سعال".

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وتابع المريض الأيرلندي، "إذا أصبت بفيروس كورونا، اذهب فورًا للعناية المركزة، حتى تحافظ على رئتيك"، وشدد على "ضرورة اتباع نصائح الحكومة، والحفاظ على مسافة واسعة مع الآخرين، واستمرار الاتصال مع أحبائنا بالهاتف، وضرورة الجلوس في المنزل".



عقّم كل شيء

ودعت شابة تركية مصابة بالفيروس، إلى "تعقيم كل شيء نلمسه، حتى لا نصاب مثلها وعائلتها بالفيروس".



وقالت سيدة بريطانية وأم لطفلين، مصابة بكورونا، "إن كنت تدخن كثيرًا، يجب عليك ترك السيجارة فورًا، لأنك بحاجة إلى رئتيك".



وانتشر فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" منذ ديسمبر 2019، ووصل إلى أكثر من 170 دولة حول العالم.



ويصيب الفيروس الجديد الجهاز التنفسي ويؤثر على الرئة، ومن أعراضه، الحمى والسعال وضيف التنفس.



وقدمت وزارة الصحة المصرية، عدة نصائح للوقاية من فيروس كورونا، وهي

- غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون.

- تجنب لمس العينين والانف والفم إذا كانت يديك غير نظيفة.

- الحفاظ على تغطية الأنف أثناء العطس أو السعال بمنديل ورقي.

- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة.

- تجنب السلام باليد والتقبيل والأحضان.