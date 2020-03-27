مكياج قوي على طريقة ديانا كرزون

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 مارس 2020 10:42 مساءً - تتميز الفنانة ديانا كرزون باختيار مكياج يُبرز جمالها العربي، ويُظهِر أناقة إطلالاتها المتنوعة، ويُسلط الضوء عليها، وانتقينا لكِ -عزيزتي- اليوم أحدث إطلالات مكياجها، فإليكِ التفاصيل..
المكياج السموكي من ديانا كرزون
تعتمد ديانا كرزون في جميع إطلالاتها على الآي لاينر والرموش الاصطناعية التي تُبرز جمال العينين، وتجمّلت مؤخراً بالعديد من الإطلالات بالمكياج السموكي، الذي يعتمد على ظلال الجفون بتدرجات اللون الزهري والبني والبنفسجي، وأكملته بطلاء الشفتين البنفسجي والأحمر مع البلاشر الزهري والترابي.
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مكياج بسيط لا يكلفك الكثير من الوقت
الكثير من النساء يرغبن في الحصول على مكياج متألق لمناسباتهن ولا يكلفهن الكثير من الوقت في آنٍ واحد، لذا استخدمت ديانا كرزون ظلال الجفون البني بتدرجاته مع رسمة الكحل السائل والرموش الاصطناعية، واعتمدت اللون الزهري الفاتح في البلاشر وأحمر الشفاه، وفي إطلالة مشابهة وضعت درجة من البني الداكن على العينين مع البلاشر الترابي وقلم الروج الزهري بدرجة داكنة.
مكياج العينين اللامع من وحي ديانا كرزون
يشكّل مكياج العينين نقطة الارتكاز في عملية تطبيق المكياج، ويعد الخطوة الأساسية للحصول على مكياج مثالي يُبرز جمالك، لذا تزينت ديانا بعدة إطلالات بمكياج العينين اللامع الذي أبرز جمالها، منها دمجت تدرجات البني اللامع في العينين مع الرموش الاصطناعية والكحل السائل، واختارت طلاء الشفتين والخدين باللون البني، ولإطلالة عصرية رسمت عينيها بدرجة لامعة من اللون الأسود مع طلاء الشفتين البرتقالي.
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