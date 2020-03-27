أسماء قصات الشعر ترند في 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 مارس 2020 10:42 مساءً - مع كل موسم جديد، يحين الوقت لموضة شعر جديدة. كل بضعة أشهر، يطلق الخبراء مجموعة جديدة من تسريحات الشعر العصرية مثل اتجاهات لون الشعر والقصات. بعض هذه الاتجاهات كانت موجودة في وقت أو آخر، وبعضها في الغالب لم يخرج أبدًا من سباق الموضة. إذا كنتِ تفكرين في الحصول على قصة ناعمة، فاحفظي رابط هذه الصفحة، لأنك ستريدين حتماً عرضها على المصمم الخاص بك. ستساعده الصور على فهم ما تريدينه بالضبط.

أسماء قصات الشعر:The Rachel



جنيفير أنيستون

حقبة التسعينيات وأوائل القرن العشرين لم يعرفا مثل "راشيل" تصفيفة شعر جينيفر أنيستون في مسلسل الأصدقاء. القصة حول الطبقات، مع حاجتها لتجفيف سريع جيد بحيث تكون الخصل ناعمة وملفوفة أسفل. على الرغم من أنّ هذه القصة تعيد لنا ذكريات لعقد معين، يعتقد المصممون، أنها في الواقع قصة شعر خالدة، وأنها عادت بشكل كبير لربيع 2020. فقد هزت راشيل الموضة قبل سنوات ولا تزال يتردد صداها بين النساء في جميع أنحاء العالم. لماذا نحبها كثيرًا؟ بشكل أساسي، إنّها تعطي الكثير من الحركة للشعر، مما يخلق مظهرًا رائعًا.

تابعي المزيد: صبغات شعر بني بندقي.. خطوات ونصائح

أسماء قصات الشعر: 70s Bangs

70s Bangs

من الصعب في بعض الأحيان مواكبة تغيرات شعر سيلينا غوميز المستمرة على ما يبدو، ولكن نلاحظ كم ناسبتها قصة70s Bangs التي أصبحت طلتها تشبه نجمات تلك الحقبة كفرح فاوست وغيرها. أندرو فيتزسيمونز، مصفف الشعر وسفير العلامة التجارية لـ Tigi Copyright، قال:"ربما تكون فرح فاوست أكثر الأمثلة شهرة على انفجار الموضة في السبعينيات وما زالت حتى يومنا هذا أيقونة جمال".

Advertisements

أسماء قصات الشعر:Modern Shag

قصة Modern Shag

حقبة السبعينات حتى التسعينات تعود مع تسريحة شعر الـ modern shag. هذه التسريحة تتضمن طبقات وحجماً كثيفاً للشعر، وتجانس كل أنواع الوجوه، الممتلئة والضعيفة، وحتى السيدة الطويلة والقصيرة. تتميز هذه القصة بأنها سهلة التسريح، ولا تحتاج إلى تصفيف شعر يومياً، بل تعزّز ظهورك بشكل عفوي، وتناسب جميع الأعمار؛ من العشرين حتى الأربعين. الغرّة القصيرة وتدرجات الخصل مطلوبة هنا؛ كي تضيف طلّة شبابية على مظهرك. الجميل بتسريحة الشعر هذه أنّها تناسب كل الاطلالات الكاجوال والرسمية.

أسماء قصات الشعر: Bob



قصة شعر BOB

قصة شعر Bob ليست جديدة، بل هي من حقبة الستينات، وكانت توحي بالأناقة وبالطابع الأرستقراطي التقليدي الجميل، حتى اكتسبت شعبية كبيرة في أواخر العقد. تسريحة الشعر هنا ذات طابع كلاسيكي، وهذا الطابع سيطغى في العام الحالي. الغرّة هنا على طول الشعر، فلا غرّة قصيرة ولا بارزة. لا تدرجات ولا حاجة للحجم الكثيف. تليق هذه القصةكثيراً بالسهرات، وذلك نسبة لتاريخها الأرستقراطي. ننصحكِ بارتداء الأقراطالطويلة، التي تضفي طلّة في غاية الأناقة والسحر.

