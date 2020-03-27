5 ألوان مناكير رائجة لهذا الربيع... جربيها في الحجر المنزلي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 مارس 2020 10:42 مساءً - يفرض انتشار فيروس كورونا الحجر المنزلي وإغلاق كافة صالونات العناية بجمال المرأة، وذلك للحد من انتشار هذا الوباء العالمي. لكن رغم ذلك، بإمكانك تجربة مجموعة من ألوان المناكير الرائجة لهذا الربيع، للتمتع بأظافر مشرقة ومتألقة من جهة، ومن جهة لاستغلال الوقت للعناية بجمالك وتجربة كل ما هو جديد في عالم الموضة.



وفي هذا المقال، نرصد لك 5 ألوان مناكير رائجة لهذا الربيع لتجربيها خلال الحجر المنزلي.



1- الأخضر النعناعي

الأخضر النعناعي



يعد المناكير الأخضر النعناعي الناعم من أبرز ألوان المناكير لهذا الربيع، فهو لون هادئ وخفيف ومناسب لإطلالتك المنزلية في زمن الكورونا. إضافة الى ذلك، يلائم طلاء الأظافر باللون الأخضر النعناعي ألوان البشرة كافة، وبإمكانك اعتماده مهما كان طول أظافرك. ننصحك بتجربة المناكير الأخضر النعناعي من علامة Essie.

تابعي المزيد: أسباب جفاف الأظافر وطرق علاجه



2- المناكير الزهري

المناكير الزهري



إذا كنت تعشقين زهرة الفاوانيا ولونها الزهري المليء بالحيوية والإشراقة، فلا تترددي هذا الربيع في تجربة المناكير الزهري بلون الفاوانيا، الذي يمنح أظافرك ويديك التوهج والإشراقة، علماً أنه ملائم جداً لذوات البشرة السمراء والداكنة، حيث يجعل بشرتهن تبدو أفتح. إنه خيار رائع خلال الحجر المنزلي، فلا تترددي في تجربته. ننصحك بتجربة المناكير الزهري من علامة Olive&June.



3- المناكير الأزرق المموج اللامع

المناكير الأزرق المموج اللامع



لا شك أن التواجد الدائم في المنزل الذي يفرضه فيروس كورونا، يترك لديك شعوراً بالملل والرتابة، بالتالي يعد المناكير الأزرق المموّج اللامع الحل الأفضل للخروج من هذه الحالة ولو موقتاً، فهو موضة مناكير هذا الربيع من جهة، ومن جهة أخرى يبث فيك شعوراً بالحيوية والنشاط. ننصحك بتجرية المناكير الأزرق المموج من علامة Cirque Colors.

تابعي المزيد: كيف تجعلين الأظافر القصيرة جميلة وأنت في المنزل

Advertisements



4- المناكير الكونفيتي

المناكير الكونفيتي



أصدرت علامة سالي هانسن Sally Hansen مؤخراً، مجموعة ألوان مناكير لربيع 2020 مستوحاة من الحلوى، من ضمنها المناكير الكونفيتي الذي يعد من أبرز ألوان المناكير لهذا الربيع، وهو سيجعل يديك وأظافرك متوهجة ولافتة للنظر.



5- المناكير الخوخي المموج

المناكير الخوخي المموج



المناكير الخوخي المميز خيار رائع لهذا الربيع، فهو من أبرز ألوان المناكير الرائجة وسيضفي على أظافرك مظهراً متألقاً لامعاً، فلا تترددي في اعتماده. ننصحك بتجربة المناكير الخوخي المموج من علامة butter London.

تابعي المزيد: أشكال الأظافر رائجة ننصحك بتجربتها

شاهدي الفيديو: