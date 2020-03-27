لايف ستايل

مستحضرات ضرورية للبشرة المرهقة خلال الحجر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 مارس 2020 10:42 مساءً - تتعرضين خلال فترة الحجر الصحي لضغط نفسي كبير بسبب ما نعانيه من ظروف وما نتعايشه من خوف فيروس COVID – 19 وهذا يؤثر سلباً على بشرتنا وبالتالي يظهر عليها الكثير من المشاكل مثل فقدان النضارة، البهتان والتعب والجفاف أيضاً . لذلك اليك بعض المستحضرات التي تخفف عنها إلى أن نخرج من هذه الأزمة سالمين.



ماسك للوجه "هاني كاتابلسم من غيرلان " Guelain Honey Cataplasm Mask

Guelain Honey Cataplasm Mask
Guelain Honey Cataplasm Mask



كريم مرطّب " ماجيك كريم من شالوت تيلبيري" Charlotte Tilbury Magic Cream

Charlotte Tilbury Magic Cream
Charlotte Tilbury Magic Cream


منظف للبشرة " جنتل كريم كلينزر من نارس" Nars Gentle Cream Cleanser

Advertisements
Nars Gentle Cream Cleanser
Nars Gentle Cream Cleanser



قناع للعيون " من شيسيدو " Shiseido Eye Mask

Shiseido Eye Mask
Shiseido Eye Mask



قناع للوجه " فيلفت كريم ويز سفرون فلورز من سيسلي " Sisley Velvet Cream With Saffron Flowers

Sisley Velvet Cream With Saffron Flowers
Sisley Velvet Cream With Saffron Flowers

تابعي المزيد: 5 وصفات تنقذ بشرتك الجافة خلال فترة الحجر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستحضرات ضرورية للبشرة المرهقة خلال الحجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا