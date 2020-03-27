مستحضرات ضرورية للبشرة المرهقة خلال الحجر

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 مارس 2020 10:42 مساءً - تتعرضين خلال فترة الحجر الصحي لضغط نفسي كبير بسبب ما نعانيه من ظروف وما نتعايشه من خوف فيروس COVID – 19 وهذا يؤثر سلباً على بشرتنا وبالتالي يظهر عليها الكثير من المشاكل مثل فقدان النضارة، البهتان والتعب والجفاف أيضاً . لذلك اليك بعض المستحضرات التي تخفف عنها إلى أن نخرج من هذه الأزمة سالمين.
ماسك للوجه "هاني كاتابلسم من غيرلان " Guelain Honey Cataplasm Mask
كريم مرطّب " ماجيك كريم من شالوت تيلبيري" Charlotte Tilbury Magic Cream
منظف للبشرة " جنتل كريم كلينزر من نارس" Nars Gentle Cream Cleanser
قناع للعيون " من شيسيدو " Shiseido Eye Mask
قناع للوجه " فيلفت كريم ويز سفرون فلورز من سيسلي " Sisley Velvet Cream With Saffron Flowers
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