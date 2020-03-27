مستحضرات ضرورية للبشرة المرهقة خلال الحجر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 مارس 2020 10:42 مساءً - تتعرضين خلال فترة الحجر الصحي لضغط نفسي كبير بسبب ما نعانيه من ظروف وما نتعايشه من خوف فيروس COVID – 19 وهذا يؤثر سلباً على بشرتنا وبالتالي يظهر عليها الكثير من المشاكل مثل فقدان النضارة، البهتان والتعب والجفاف أيضاً . لذلك اليك بعض المستحضرات التي تخفف عنها إلى أن نخرج من هذه الأزمة سالمين.



ماسك للوجه "هاني كاتابلسم من غيرلان " Guelain Honey Cataplasm Mask Guelain Honey Cataplasm Mask



كريم مرطّب " ماجيك كريم من شالوت تيلبيري" Charlotte Tilbury Magic Cream Charlotte Tilbury Magic Cream

منظف للبشرة " جنتل كريم كلينزر من نارس" Nars Gentle Cream Cleanser Advertisements Nars Gentle Cream Cleanser



قناع للعيون " من شيسيدو " Shiseido Eye Mask Shiseido Eye Mask



قناع للوجه " فيلفت كريم ويز سفرون فلورز من سيسلي " Sisley Velvet Cream With Saffron Flowers Sisley Velvet Cream With Saffron Flowers تابعي المزيد: 5 وصفات تنقذ بشرتك الجافة خلال فترة الحجر

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