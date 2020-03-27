عطر برائحة التراب!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 مارس 2020 10:42 مساءً - هل حصل وراودتك رائحة التراب بكل ما تحمله من دفء وحنين، ماذا لو صار بامكانكِ أن تتعطّري برائحة التراب التي تمتاز بجوّ خريفي جميل، ممطر حينًا ومشمس أحيانًا مع مزيج جذاب للغاية من الأعشاب المعطّرة التي تمنحك شعور بالرقة والجاذبية؟.

إليكِ فيما يلي أبرز عطرين شكّلا صدمة في عالم العطور إذ تنطوي رائحتهما على كل ما تحمله الطبيعة العذراء من نفحات ترابية.

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عطر تراب الذهب

عطر تراب الذهب



يحمل العطر رائحة ترابية فريدة من نوعها وينتشر سريعًا في الأجواء ويعطي رائحة مذهلة، ويُعد تراب الذهب من أنقى وأفضل العطور الشرقية فهو غني برائحة المسك الطبيعي، مما يجعله واحدا من العطور القوية والرائعة التي تلهب برائحتها كافة الأذواق.

تحتوي مقدمه عطر تراب الذهب على بعض من الزهور البيضاء والجير، أما المكونات الوسطى فهي تدعم رائحة الفانيليا مع حليب جوز الهند وجوزة الطيب، أما القاعدة فهي غنية برائحة المسك.

يحمل العطر رائحة ترابية رائعة فريدة من نوعها، وهو عطر مميز ينتشر سريعا في الأجواء ويعطي رائحة مذهلة، وفيما يلي سوف نتعرف علي أهم مميزات هذا العطر.

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عطر ديميتر لايبرري

عطر ديميتر



قامت شركة ديميتر بإطلاق مجموعة عطور مختلفة استوحت فكرتها من رائحة الأرض وهي تشمل رائحة التربة الرطبة والعشب وذلك لتشعر بأنك جزء متوحد مع الطبيعة تماماً.

هذا العطر يضيف لمستخدميه طابع مميز ورونق خاص، ويدوم لساعات طويلة.

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