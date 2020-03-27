تطويل الشعر في الحجر بأقوى الخلطات الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 مارس 2020 10:42 مساءً - إذا كنت تعانين من عدم نمو الشعر بالشكل المطلوب، استغلي وجودك في الحظر المنزلي الذي يحتمه عليك انتشار فيروس كورونا، لتحضير أقوى الخلطات الطبيعية التي تساهم في تطويل الشعر بشكل أسرع، بمكونات طبيعية موجودة في بيتك.



خلطة زيت الجوجوبا وزيت جوز الهند

زيت الجوجوبا



اخلطي نصف كوب من كل من زيت الجوجوبا وزيت جوز الهند. حركي الزيوت جيداً وطبقيها على شعرك وفروة رأسك. اتركي الخليط على شعرك مدة ساعة. بعدها، اغسلي شعرك بالشامبو وشطفيه بالماء الدافئ.

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خلطة الخردل واللبن الزبادي

فوائد زيت الخردل للشعر



امزجي أولاً ملعقة كبيرة من بودرة الخردل مع القليل من الماء الفاتر، من ثم أضيفي ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي وملعقة صغيرة من العسل وملعقة أخرى من عصير الليمون. وحين تحصلين على مزيج متماسك، طبقيه على شعرك من الجذور وحتى الأطراف. لفي شعرك بقبعة الاستحمام واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.



خلطة الزيوت والبيض

خلطة الزيوت والبيض



اخفقي بيضة واحدة جيداً، من ثم أضيفي إليها نصف كوب من كل من زيت اللوز وزيت الخروع. حركي المكونات جيداً الى أن تصبح متجانسة. طبقي الخليط على شعرك من الجذور وحتى الأطراف، مع الحرص على تدليك شعرك بهدوء، وذلك حتى يتغلغل الخليط داخله. من ثم، لفي شعرك بكيس بلاستيكي واتركيه مدة ساعتين كاملتين. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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خلطة البيض وزيت الخروع

خلطة البيض وزيت الخروع



أخفقي بيضة واحدة بشكل جيد، وأضيفي إليها ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع وملعقة صغيرة من الخل. حركي المكونات الى أن تصبح خليطاً متجانساً. طبقي الخليط فروة رأسك ودلكيها به جيداً، واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.



خلطة زيت الفيتامين E وزيت الزيتون

خلطة زيت الفيتامين E وزيت الزيتون



امزجي كبسولتين من زيت فيتامين E مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، من ثم دلكي بالمزيج شعرك وفروة رأسك، بحركات هادئة عبر استخدام أطراف أصابعك. اتركي الخليط على شعرك لمدة نصف ساعة، بعدها اغسلي شعرك بالشامبو المناسب وشطفيه بالماء الفاتر.

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خلطة زيت اللوز وزيت الخروع

جربي خلطة زيت اللوز وزيت الخروع



قبل الخلود الى النوم، سخني كوباً من زيت اللوز، وامزجيه مع ربع كوب من زيت الخروع. من ثم، طبقي على شعرك وفروة رأسك. من ثم، لفي شعرك بمنشفة واتركيه حتى صباح اليوم التالي. بعدها، اغسلي شعرك بالشامبو وشطفيه بالمياه الدافئة.



خلطة عصير الليمون والثوم

جربي خلطة عصير الليمون والثوم



امزجي نصف كوب من كل من عصير الليمون وزيت الزيتون، وأضيفي إليهما ستة فصوص من الثوم المهروس. من ثم، طبقي المزيج على شعرك واتركيه لمدة 45 دقيقة. بعدها، اغسلي شعرك جيداً بالشامبو وشطفيه بالماء الدافء.

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