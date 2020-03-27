تنسيقات كاجوال من وحي اليوتيوبر نور ستار

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 مارس 2020 10:42 مساءً - تشارك اليوتيوبر نور ستار صورها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالات أنيقة ومنسقة بالقطع البسيطة المريحة، لذا جمعنا لكِ عزيزتي أحدث إطلالاتها لتلهمك بعض الأفكار.

تابعي المزيد: أزياء حوامل على طريقة النجمات بمناسبة يوم الأم

أزياء النجمات تنسيقات عملية من وحي نور

اليوتيوبر نور



نسقت نور العديد من الإطلالات العملية، منها بليزر أسود مع تنورة وقميص باللون الأخضر، وفستان أسود طويل مزين بالبنفسجي مع معطف بنفسجي طويل، وتزينت أيضًا بتنورة قصيرة وبليزر من الكاروهات السوداء مع بلوزة سوداء بسيطة.

Advertisements

تابعي المزيد: ملابس منزلية من النجمات لفترة الحجر الصحي من فيروس الكورونا



إطلالات بقطع الفرو

اليوتيوبر نور



اعتمدت نور في إطلالاتها على قطع الفرو المميزة، منها معطف مزين بالفرو من الأطراف والداخل، ومصمم بجلد بني مع بنطال وبلوزة من الصوف باللون البيج، وظهرت بمعطف من الفرو الزهري المزين بخطوط سوداء مع فستان قصير أبيض، وأطلت بمعطف من الفرو البني مع بنطال جينز وقبعة حمراء.

تابعي المزيد: أزياء هنا الزاهد باللون الأسود مثالية للشقراوات



خيارات كاجوال من نور ستار

اليوتيوبر نور



وعن الخيارات الكاجوال المناسبة للإطلالات اليومية ارتدت فستانًا أحمرَ مزينًا بالأسود، وتأنقت بتنورة ومعطف تكسوهما الطبعات الجيشية مع بلوزة سوداء، وتجملت ببلوزة من طبعات جلد الثعبان مع بنطال جينز.

تابعي المزيد: بلقيس فتحي تكسر قواعد أزياء السهرة بهذه الإطلالات الجريئة