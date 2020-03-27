نصائح لتنسيق العبايات الملونة من وحي الفاشينيستا المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 مارس 2020 10:42 مساءً - ليس هناك أفضل من العبايات الملونة لتجددي اطلالتك في الموسم الجديد خاصة وأن شهر رمضان سيتزامن هذا العام مع بدايات فصل الربيع، استوحي من اطلالات الفاشينيستا المحجبات طرق تنسيقها مع الأزياء والاكسسوارات.

تابعي المزيد: موديلات عبايات أنيقة تخفي الأرداف الممتلئة



عبايات وردية موضة ربيع 2020

عباية Dusty Rose



يعتبر الوردي من الألوان البناتية الرقيقة، اختاري عباية باللون الوردي الداكن Dusty rose ونسقيها مع طرحة من نفس اللون وحقيبة وحذاء باللون الوردي المبودر على طريقة الفاشينيستا حنين الصيفي أو جربي ارتداء عباية باللون الوردي المبودر مع طرحة بنية داكنة وحقيبة لويس فيتون Louis Vuitton.

تابعي المزيد: أجمل موديلات عبايات صيف 2020 باللون البيج



عبايات بألوان الباستيل وطرق تنسيقها

عباية ناعمة



اذا كنت تبحثين عن إطلالة ناعمة تواكبين بها آخر صيحات الموضة ننصحك بإقتناء عباية بإحدى النغمات الباستيلية، جربي تنسيق العبايات الخضراء الفاتحة مع فساتين بيضاء وطرحات بيضاء من الشيفون كما يمكنك التأنق بالجلابيات الخضراء المطبعة وتنسيقها مع صندال وردي فاتح.

تابعي المزيد: قفاطين وجلاليب ملونة من وحي الفاشينيستا جوري

Advertisements



عبايات بألوان صارخة لإطلالة جريئة

عباية مطرزة بالورود



تجرئي واعتمدي صيحة العبايات بالألوان الصارخة لإطلالة مميزة خلال النهار، نسقي العباية الفوشيا على غرار الفاشينيستا فاطمة حسام مع فستان من اللون عينه وطرحة وردية مبودرة وانتعلي حذاء مدبب شفاف، كما ننصح السمراوات بتنسيق العباية الصفراء مع الجينز والتوب الأبيض من وحي إطلالة الفاشينيستا سهى.

تابعي المزيد: قفاطين وجلابيات مطبعة موضة ربيع 2020 بحسب شكل الجسم



عبايات بألوان ترابية موضة الموسم

عباية بنية مع الجينز



لا تزال العبايات ترابية اللون متصدرة مشهد الموضة، لائمي العبايات البيج مع فساتين من نفس اللون وصندال وردي فاتح لتطيلي قامتك، كما يمكنك ارتدائها مع بنطال دانتيل واسع وتوب أبيض لإطلالة عصرية محتشمة.

تابعي المزيد: قفاطين وجلابيات سوداء ماركات موضة ربيع 2020 تنحف الجسم