أحذية صنادل موضة ربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 مارس 2020 10:42 مساءً - ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020 والتي أتى بعضها بتصاميم مبتكرة وجريئة، طرحت دور الأزياء العالمية تشكيلة من الصنادل.

شاهدي مجموعة صنادل واكتشفي معنا الموديل المناسب لشكل القدم وطول القامة.

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صنادل مزودة برباط موضة 2020





Isabel Marant







انتشرت هذا الموسم صيحة الصنادل المزودة برباط يلف الكاحل حيث رأيناها في عروض إيزابيل مارانت Isabel Marant ويولا جونسون Ulla Johnson وفالنتينو Valentino، كما لفتنا صيحة تزيين أطراف البناطيل الواسعة برباط الصندال كما في اطلالة عارضة ماركة سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo، هذه الموضة التي غالبًا ما تأتي بتصميم يكشف جزء كبير من القدم لا تلائم صاحبات الأقدام الكبيرة.







صنادل بكعوب عريضة موضة الموسم

حظيت الصنادل المصممة بكعوب عريضة بحضور كبير ضمن مجموعات ربيع 2020، أحببنا الصندال الأبيض المزدان بالكريستال والياقوت الأحمر من توقيع جيامباتيستا فالي Giambattista Valli والصندال الأبيض المطبع من مجموعة هالبيرن Halpern، استعيني بهذه الموديلات في حال كنتِ ممشوقة القوام.









صنادل بكعب رفيع موضة ربيع 2020

الجئي إلى الصندال المصممة بكعوب رفيعة من توقيع إيترو Etro و بيتر بيلوتو Peter Pilotto في حال كنتِ قصيرة القامة حيث تساعد هذه الموديلات في منح من ترتديها طول أكبر خاصة اذا كانت مصممة باللون البيج الفاتح Nude colors.

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صنادل بتصاميم أنثوية آخر موضة

Dries Van Noten



اتسمت تصاميم هذا العام بالتفاصيل الأنثوية حيث قدمت ماركة درايس فان نوتن Dries Van Noten بالريش أو الفيونكات الكبيرة التي تزينها من الأمام وتغطي القدم تمامًا، تناسب هذه الصيحة صاحبات الأقدام الكبيرة ويفضل تنسيقها مع الفساتين القصيرة.





صنادل بلاتفورم موضة الموسم



Prada

لا تزال موضة الصنادل البلاتفورم متربعة على عرض الموضة، قدمتها أسماء بارزة مثل برادا Prada وميو ميو Miu Miu ودرايس فان نوتن Dries Van Noten، نرشحها لممشوقات القامة وعلى القصيرات تجنب الموديلات الضخمة منها.

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