"معايرة وغيرة ولوية بوز".. أحوال الأزواج في حظر كورونا

تقليل عدد ساعات العمل وفرض حظر حركة من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا، بقرار من رئاسة الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا الوبائي، جعل كثير من الرجال تحت سيطرة زوجاتهم حسب قولهم.

"مفيش غير لوي البوز".. سيد يستنكر طريقة انفعالات زوجته

زواج مستمر من أكثر من 10 سنوات أثمر عن ثلاثة أطفال، حياة مليئة بالصعاب لكنها كانت تمر "بالوحش قبل الحلو"، كما جاء على لسان "سيد" صاحب الـ40 عاما، مهنة حرة، في حديثه لـ"هُن": "متزوج عن قصة حب وحاربت كتير عشانها لكنها قماصة جدا وبتزعل من أتفه الأسباب".

وتابع: "طلبات سخيفة في أوقات صعبة: نوتيلا وشيكولاته ومكسرات، كأننا في سينما مش في أزمة، ولو رفضت تغضب وتزعل".

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"بتعايرني بمرتبها اللي متقطعش".. ماجد يفقد عمله بسبب كورونا

"ماجد. ع" شاب ثلاثيني يعمل في إحدى سلاسل محلات بيع مستحضرات التجميل، توقف عمله بسبب الظروف الراهنة، وتفاقمت الأوضاع في بيته بسبب معايرة زوجته دائما له بسبب شرائها طلبات المنزل وخلافه.

" كباية الشاي وهي بتحطهالي تفضل ترددلي كلمة بفلوسي، الكلمة بتوجع وبحزن بس ما باليد حيلة"، وتابع ماجد: "عندنا طفل 5 سنوات، هي برضه بتصرف على طلباته، أنا مقدر ده ووعدتها إني هسدد كل جنيه صرفته عشان تبطل معايرة لكن مفيش فايدة".

"غيرة وشك".. أحمد يترك الهاتف بدون باسوورد خوفا من الخناقات

كان كثير الخروج مع أصدقائه ولا يخفي أن زوجته علمت لأكثر من مرة أنه يخرج بصحبة فتيات، لكن هل للحظر دور في رجوع المياه لمجاريها وإعادة الثقة به؟ خاصة أنه أصبح ملازما المنزل؟

قال "أحمد. س" 35 عاما، متزوج من 7 سنوات، ويعمل في مجال الهندسة، إن حياته مستقرة لكن غيرة زوجته التي وصفها "بالجنونية" جعلت الحياة تحت الحظر لا تطاق: "كل ما توصل لي مكالمة تركز كأني بكلم ست غيرها، طب لو بكلم ست هقابلها إزاي؟"، وتابع: "الحقيقة هي تحملت كثيرا لأني كنت بغيب فترات طويلة بره البيت، ولما صدقت طلعت عليا القديم والجديد، وأنا مستحمل وشيلت الباسوورد عشان تطمن كمان".