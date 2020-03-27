بعد وفاته.. تعرف على أعراض وأسباب مرض جورج سيدهم

رحل الفنان الكبير والكوميديان الشهير جورج سيدهم، عن عالمنا اليوم، عن عمر يناهز 82 عاما، عقب صراع طويل مع المرض، لتسدل حياة أحد نجوم ثلاثي أضواء المسرح، اليوم.

وكان "سيدهم" يعاني من آثار تعرضه لجلطة في المخ، تحدث عنها من قبل الفنان سمير غانم، خلال حوار سابق مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامجها "شيخ الحارة"، والتي أثرت على صحته طويلا.

ويرصد "هُن" أسباب وأعراض جلطة المخ، وفقا لموقع webmd.

جلطة المخ

هي السكتة الدماغية، والتي تحدث عادة عندما يتوقف، أو يتعرقل تدفق الدم إلى أحد أجزاء الدماغ، مما يحرم أنسجة المخ من الأكسجين، ومواد التغذية الحيوية الأخرى.

أعراض جلطات المخ

صعوبة في الحركة

عادة يتعثر الشخص المصاب في السير والحركة، كما أنه يشعر بدوخة، ويفقد توازنه.

صعوبة في الكلام

عادة يصبح كلامه متثاقلا، ويفقد بعض المصابين القدرة على إيجاد الكلمات المناسبة لوصف ما يحدث.

شلل نصفي وفقدان الإحساس

قد يفقد المصاب الإحساس، أو يشعر بشلل نصفي (شلل في جانب واحد من الجسم).

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صعوبة في الرؤية

مثل تشوّش الرؤية بشكل فجائي، أو ازدواج الرؤية.

الصداع

الشعور بصداع مؤلم، قد يكون مصحوبا بتشنّج في الرقبة، أو آلام في الوجه.

التغيرات في الحالة الإدراكية

قد تدل، في بعض الأحيان، على الإصابة بالسكتة الدماغية.

أسباب السكتة الدماغية "جلطة المخ"

خلل في كمية الدم الوافد إلى الدماغ

ويعد السبب الأشهر لحدوث جلطة المخ، وهو تدفق كمية دم قليلة للمخ.

وجود فائض من الدم في الجمجمة

السكتة الدماغية الإقفارية

وتحدث عندما تضيق شرايين الدماغ أو تنسد، مما يسبب انخفاضا كبيرا في كمية الدم المزودة إلى الدماغ، كما يمنع تزويد الدماغ بالأكسجين ومواد التغذية المختلفة، مما يؤدي إلى موت خلايا الدماغ خلال دقائق معدودة.