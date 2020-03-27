"عرفتوني مين فيهم".. نسرين طافش تنشر صورة من الطفولة

تحدي جديد شاركت فيه الفنانة السورية نسرين طافش، لكسر حاجز الملل المرتبط بالحجر المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشاركت الفنانة السورية بصورة نادرة لها وهي طفلة برفقة شقيقتيها، كما أنها لم تحدد ترتيبها في الصورة وتركت الأمر لمتابعيها للتخمين: "قبلت التحدي من النجمة أمل عرفة و النجمة ساندي وهي صورتي أنا وصغيرة مع نور عيوني اخواتي رانيا وياسمين".

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وتابعت قائلة: "عرفتوني مين فيهم.. تلميح: اخواتي سبعة وأنا رقم تمانية..آخر العنقود شفتو كيف شاطرين وحلوين وقاعدين بالبيت".

وتفاعل معها الكثير من تعليقات متابعيها على الصورة لتحديد من هي: "أنتي اللي بالنص"، و"تجنني"، و"أصغر واحدة" و"الوسطانية".

وكانت نسرين طافش مشاركة في بطولة مسلسل "ختم النمر"، الذي عرض مؤخرًا، على قناة ON، وكان من بطولة أحمد صلاح حسني، وإسلام جمال، وميرهان حسين.