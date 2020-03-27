في حظر كورونا.. زوجة تضع تسعيرة خدمات لزوجها: هاتي الشاحن بـ5 جنيهات

"زوجي العزيز، تحية طيبة، علشان نقدر نعيش مع بعض خلال فترة الحظر، لازم يكون في قوانين للبيت".. تلك الكلمات دونتها سيدة لشريك حياتها بخط اليد، على ورقة متوسطة الحجم، ليجري تداول صورة لتلك "الوثيقة الفكاهية" عبر فيس بوك.

"الضوابط المنزلية"، تضمنت أسعارا لبعض الخدمات والمشروبات التي تقدمها الزوجة، وتشمل:

- الشاي: 5 جنيهات.

- القهوة: 5 جنيهات.

- النسكافية: 10 جنيهات.

- عصائر: 20 جنيها.

- "هاتي الريموت": 5 جنيهات.

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- "هاتي الشاحن": 5 جنيهات.

الزوجة اختتمت قائلة: "ملحوظة، لو قولتلي اعمليلي أي حاجة أشربها بـ25 جنيها.. وحاول متزعلنيش خلال فترة الحظر، لمصلحتك".

المنشور الفكاهي تسبب في تفاعل واسع بين رواد "السوشيال ميديا"، محققا آلاف تسجيلات الإعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "الزوجة الفرفوشة اللي بتعرف تجيب الفلوس من الهوا رزق"، و"عجبتني الفكرة هعمل كده مع جوزي"، و"المرأة المصرية صاحبة أفكار مبهرة وخارج الصندوق".

فرض حظر حركة المواطنين للوقاية من كورونا

وبدأت مصر تطبيق قرار حظر حركة المواطنين داخل الجمهورية، على جميع الطرق العامة، في تمام الساعة السابعة مساء الأربعاء الماضي وحتى الساعة السادسة صباحًا، لمدة أسبوعين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19".

ومع الحظر جرى إيقاف جميع وسائل مواصلات النقل العام، فضلًا عن غلق المحال من 5 مساء حتى 6 صباحا.