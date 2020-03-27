الامارات | حالة نادرة.. إصابة قط بفيروس كورونا في بلجيكا

شكرا لقرائتكم خبر عن حالة نادرة.. إصابة قط بفيروس كورونا في بلجيكا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت السلطات الصحية في بلجيكا اليوم الجمعة أن قطاً أصيب بفيروس كورونا المستجد بعدما انتقلت إليه العدوى من مالكه المريض، مستبعدة أن ينتقل المرض من الحيوان إلى الإنسان.

وتعد حالات إصابة الحيوانات المنزلية بعدوى هذا الفيروس قليلة؛ ففي هونغ كونغ سجلت السلطات حالتين في الأسابيع الأخيرة طالتا كلبين شخصت إصابتهما بمرض كوفيد 19 خلال حملة فحوصات شملت 17 كلباً وثماني قطط تعيش مع أشخاص يحملون الفيروس.

وفي بلجيكا كشف باحثون في كلية الطب البيطري في لييج هذه الإصابة «المثبتة» لقط على ما ذكرت السلطات الصحية خلال مؤتمرها الصحي اليومي.

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وأوضح الطبيب إمانويل أندريه، الناطق باسم السلطات بشأن هذه الجائحة أنها «حالة معزولة قد تسجل بعد تواصل على مسافة قريبة بين الحيوان والشخص المصاب».

وشدد الطبيب على أن الفيروس ينتقل من الإنسان إلى الحيوان «لكن ما من سبب يدفع إلى الظن أن الحيوانات يمكن أن تكون ناقلة للعدوى في مجتمعنا»، ليلتقي بذلك مع تحاليل علمية أجريت عبر العالم حول هذه المسألة.

وقالت الوكالة الفيدرالية البلجيكية للسلسلة الغذائية في بيان إن «الكلبين في هونغ كونغ لم تظهر عليهما أي عوارض» في حين أن القط في بلجيكا «عانى صعوبات في التنفس».