مجموعة Louis Vuitton لخريف وشتاء 2020 في أسبوع الموضة للرجال

اتضح أن فيرجيل أبلوه Virgil Abloh المخرج الإبداعي لدار أزياء لوي فيتون Louis Vuitton كان جاداً للغاية عندما تنبأ مؤخراً بأن ملابس الشارع ستريت ستايل سوف تنتهي، في منعطف رائع، قام المصمم الذي أعاد تعريف رمز الفخامة برؤيته الشاملة للأزياء بتكوين مجموعته الرابعة لصالح Louis Vuitton.

في أسبوع الموضة لملابس الرجال في باريس لخريف وشتاء 2020، عاد لوي فيتون إلى مدينة الأنوار لعرض أحدث عروضه الموسمية على المدرج الذي صممه فيرجيل أبوه مع تصميم مسرحي سريالي من تصميم PLAYLAB ، INC.

كواحد من أكثر الممرات المتوقعة لهذا الموسم، أرسل مصمم الأزياء Abloh مجموعة من القطع المصممة خصيصاً والمستوحاة من فكرة الجنة Heaven.

كانت مجموعة الأزياء الرجالية التي أطلق عليها اسم Heaven On Earth عبارة عن بدل بألوان موسمية مثل البني والبيج والأسود والرمادي الداكن.

اعتمد Abloh أيضاً في تصميماته على الخامات المتخلفة، فكان هناك تشكيلة تم تصميمها من قماش الأورجانزا المناسبة لأزياء الرجال ومجموعة من الكنزات الشتوية من الفرو ومجموعة كاملة من الجلد.

كانت الألوان الزاهية أيضاً لها نصيب كبير في مجموعة الرجال، فجاءت بعض القطع باللون الوردي وكانت هناك مجموعة من الأحذية مزينة من نفس اللون أيضاً.

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أما عن الاكسسواىات الخاصة بالرجال، فاعتمد دار أزياء لوي فيتون على الحقائب بتصميمات مختلفة ومجموعة من قبعات الدلو bucket hat.

من ضمن الأزياء التي كانت بارزة في العرض، هى مجموعة السماء المكونة من البدل والقطع المختلفة التي كانت تحتوي على رسومات تشبه السماء.

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