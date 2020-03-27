تنتظر مولود برج "الأسد" من الجمعة 27 آذار إلى الخميس 2 نيسان انطلاقة جيدة

مهنيا:ً بالرغم مووجود الشمس وعطارد في موقع مناسب وداعم من الحمل الا انك سوف تعيش اسبوعا غير سهل تتأرجح فيه بين تراجع وتقدم يجب ان تتعاطى معه بذكاء ومرونة ودبلوماسية وحاول ان تنظم اوقاتك وان تحدد واجباتك المهنية خاصة يوم السبت مع وجود القمر في برج الثور المواجه لبرجك في النقطة الاعلى بالنسبة لبرجك في موقع يتحداك ممنوع التقصير والاهمال في الامتحانات الدراسية والمهنية كل ما هو مطلوب منك ان تكون جاهزا وان تبتعد عن التحديات المتواصلة والمشاحنات او الازمات القانونية انتظر وتريث الى ان تاخذ الضوء الاخضر للانطلاق بقوة لحظة وصول القمر الى الجوزاء يومي الاحد والاثنين فيتبدل الامر الواقع المهني لصالحك ترتاح وتدخل في مرحلة مشرقة تعطيك الدعم والمساعدة وتصل الى قناعة ان تكتشف الصديق الحقيقي من الصديق المزيف وترى الامور على حقيقتها وتضع حدودا للامور والاشخاص المزعجين تتغير الظروف تعود الضغوط والمتاعب بين الثلاثاء والخميس مع انتقال القمر الى السرطان ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحمل فتدخل في مرحلة هدوء انها الفترة الاضعف والاكثر قلقا تدخل في مطبات تضعفك وتضعف صحتك فلا تطلب المستحيل للراحة فلا تفقد موضوعيتك وابتعد عن الخلافات والمشاعر السلبية.تنقلب المعادلة مئة بالمئة لصالحك مع وصول القمر الى برجك يوم الجمعة ليشكل مثلثا فلكيا ناريا مع الشمس من الحمل وكأن مؤامرة فلكية جيدة تتحرك وتتقدم لصالحك ويعطيك الضؤ الاخضر والاشارة الآمنة كي وتلعب الاوراق الرابحة نهاية اسبوع ممتاز يوصلك الى القمة.

عاطفياً: قد يضطر الشريك الى تحديد العلاقة معك بعد ان اصبح فيها الكثير من الغموض تحت التاثيرات العاطفية المعاكسة من كوكب الزهرة في مواجهة برجك من الثور الذي يسبب الكثير من الالتباسات والخلافات التي قد تؤدي الى الجفاء وربما القطيعة للعازب, قد تشعر بعدم الرضى فتبتعد عن الواقع بسبب بعض المستجدات من الضروري عدم فتح الملفات الساخنة وحاول ان تظهر افضل ما لديك من نوايا ومشاعر.

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