تنتظر مولود برج "العذراء" من الجمعة 27 آذار إلى الخميس 2 نيسان أحداث سعيدة

مهنياً: اسبوع يحمل اهتمامات متنوعة ومتعددة تطلب منك الجهوزية التامة في العمل في الدراسة في الواجبات الاجتماعية وحاول ان تبرمج وتنظم اعمالك ولا تضيع وقتك في امور ثانوية البداية مع يوم السبت مع وجود القمر في برج الثور الصديق بداية حلوة يوم مفيد وسريع يخدم مصالحك ويحمل لك انفراجات اجوبة سارة تقدم نجاح وسهولة في التعامل مع الامور الحظ داعم تتبدل الاجواء مع وصول القمر الى مواجهة برجك من الجوزاء يومي الاحد والاثنين من النقطة الاعلى في الدائرة الفلكية قد تلاحظ المعاكسات الكبيرة ولن ينفعك العناد ولا الجدال بل الهدوء والمرونة فلا تجازف كما عليك وضع خطة محكمة لكافة المهمات والمسؤوليات الدراسية والمهنية والاجتماعية يعود الحظ الى جانبك وتتبدل الظروف مع انتقال القمر الى برج السرطان بين الثلاثاء والخميس ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحمل ثلاثة ايام مهمة تعطيك الطاقة وتجعلك منافس قوي جدا ويقدم لك الدعم والتواصل الممتاز والتأييد والاجوبة الصحيحة على كافة الاصعدة تتصاعد شعبيتك وتتاح لك فرص مهمة للقيام باعمال عديدة فالمرحلة هذه واعدة بارتياح وانفراج وربح.يتبدل الجو العام وتدخل في مرحلة ركود وقد تتذمر من تراجع في المعنويات يوم الجمعة مع وصول القمر الى الاسد ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الحمل انه يوم فارغ من الحظ حاول ان تقوي معنوياتك وان تشحن نفسك بطاقة ايجابية طاقتك الفكرية والجسدية ضعيفة وانتبه من خيبات الامل ولا تاخذ ي قرار حاسم.

عاطفياً: يحتل الحب مرحلة عالية في حياتك مع وجود كوكب الزهرة في الثور الترابي الصديق فتصبح العلاقات متينة ما يجعلك تفرح لتجاوب الحبيب معك فتشعر بالراحة والهناء ولا بد أن ينعكس الوضع النفسي هذا على مجرى العلاقة العازب قد يصادف الحب في المناسبات الترفيهية والنشاطات الاجتماعية وقد يطرق باب قلبك حب جديد يجب ان تكون مستعدا له.

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