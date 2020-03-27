تنتظر مولود برج "السرطان" من الجمعة 27 آذار إلى الخميس 2 نيسان أمور مهمة

مهنياً: بالرغم من وجود الشمس وعطارد في مواجهة برجك من الحمل الا انك سوف تعيش اسبوع مهم جداتكون فيه منافسا قويا ورائدا في مجال اعمالك اسبوع يساندك يحمل نشاط تغييرات تقدم نظرة واضحة للامور تودع مرحلة وتبدأ مرحلة جديدة ومن الضروري ان تكن جاهزا للانتقال الى مرحلة جديدة البداية مع يوم السبت القمر في الثور الصديق يعطيك نوع من تفاعل وتعاون الاجواء داعمة بشكل كبير يجب ان تتحرك وتتقدم بقوة يوم مثمر يجعلك تنطلق وتحلق عاليا تتبدل الامور مع انتقال القمر الى الجوزاء يومي الاحد والاثنين فتدخل حالة ضاغطة ومتطلبة وضعيفة جدا جدا فترة مخيبة للامال ركود ضجر تردد وزعل وعتب ايام للتحضير والتمهيد للتخلص من الامور المزعجة تمالك اعصابك وراع ظروفك الصحية والشخصية وحاول ان تمارس اقصى الليونة والمرونة والاهم ان لا تأخذ اي قرارا مهم اترك الامور الصعبة الى لحظة وصول القمر الى برجك بين الثلاثاء والخميس ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج الحمل ثلاثة ايام مهمة تعطيك الضوء الاخضر للانطلاق الى الامام انها افضل ايام الاسبوع صفحة جديدة حماسة تقدم مع احتمال الربح الامور تركض ركض من معاملات اوراق وملفات تتابع الحظوظ مع وصول القمر الى الاسد في البيت الثاني بيت المال يوم الجمعة ليشكل مثلثا فلكيا ناريا مع الشمس من الحمل لذلك توقع تطورات ايجابية على الصعيد المالي والمعنوي دعم وقوة تركيز ودقة في الحسابات والمسائل المالية. اسبوع جيد استغله ووظفه لصالحك.

عاطفياً:حان الوقت كي تتكلم مع الشريك بشفافية حتى تستعيد العلاقة تألقها ورونقها من جديد مع وجود الزهرة في الثور الصديق الذي يجعلك تميل الى التواصل والحوار الدافئ والحنون مع الشريك والاولاد والاهل تتحمس للقاء الناس والتعارف وتحظى بفرصة لاعادة تقييم الامور للعازب, باستطاعتك التمتع بلقاءات رومانسية عذبة تتخذ خلالها قرارا حازما بالارتباط الرسمي.

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