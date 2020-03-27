تنتظر مولود برج "الجوزاء" من الجمعة 27 آذار إلى الخميس 2 نيسان أحداث مؤثرة

مهنياً: اسبوع مثمر من اكثر الاسابيع حظا يحمل ظروفا رابحة زتاثيرات جيدة تدفعك حتى تنهي كل الاعمال الصعبة حان الوقت للتحرك والانطلاق الضوء الاخضر معك وانت على مفترق طريق مهم وفعال سريع الايقاع يحمل لك التقدم في القرارات المهمة من الاسابيع المهمة جدا فقط انتبه الى يوم السبت مع وجود القمر في مواجهة برجك من الثور انتبه من المضايقات والازعاجات ومن التسرع في القرارات ولا تحسم امرا انه يوم ضاغط يمتحن قدراتك واعصابك كما ان الدبلوماسية هي اساس النجاح تتحسن وتتبدل الاجواء الضاغطة مع انتقال القمر الى برجك يومي الاحد والاثنين بحيث يقدم لك الحظ فرصة لا تفوت فتكون ايام مناسبة لاستعادة شعبيتك للاحتفالات للانطلاق بمشاريع مع ثقة بالنفس عالية من اجمل ايام الاسبوع واكثرها حظا وسهولة ايام تعزيز الصداقات والتحالفات تتابع الحظوظ مع انتقال القمر الى السرطان في البيت الثاني بيت المال والمكاسب والارباح ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحمل فيكون بانتظارك بين الثلاثاء والخميس اياما مشجعة ثلاثة ايام تساعدك على تأسيس مسائل مالية او بوادر مهمة لمشاريع او خطوات جديدة على كافة المستويات دراسيا اكاديميا مهنيا ماليا ايام ثمينة ورابحة تتابع الحماسة والنشاط والتحرك المكثف مع وصول القمر الى برج الاسد ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الحمل يوم مهم يحمل اخبار سارة تسويات ونجاح فتقوى المعنويات وتتطور امورك نحو الافضل اسبوع مميز يجعلك تحقق طموحاتك واحلامك اسبوع يحمل تطورات سريعة وتقدم اسبوع ولا اجمل.

عاطفياً: لا يزال كوكب الزهرة يتنقل في مواجهة برجك من الثور قبل ان ينتقل اعتبارا من تاريخ يوم الجمعة الى برجك لكن هذا الاسبوع عليك ان تتجنب الافكار المشبوهة مع الشريك خاصة اذا لم يكن لديك حجة تدعمها فانت تفتقد الى الدبلوماسية وتكون العواطف متقلبة وغير مستقرة يتوجب عليك التنسيق جيدا بين الواجبات وتحديد الاولويات. للعازب, لا تسكت على مضض ولكن لا تنفعل امام الحبيب بل صارحه بكل ما يدور في بالك من هواجس وقلق.

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