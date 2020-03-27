تنتظر مولود برج "الثور" من الجمعة 27 آذار إلى الخميس 2 نيسان أحداث سعيدة

مهنياً: اسبوع مهم قادر ان تتقدم وتأخذ ما تريد وتحقق اكثر من هدف يبدأ الاسبوع بانطلاقة ونشاط وحماسة اجواء رائعة حتى تنهي اعمالك الصعبة مع يوم السبت مع وجود القمر في برجك فتعيش يوم ممتاز يعطيك معنويات وحركة فعالة ونضج كبير وانفراجات فتحسم الامور العالقة من نتائج امتحانات مرضية يتابع الحظ طريقه مع انتقال القمر يومي الاحد و الاثنين الى برج الجوزاء بيت المال بالنسبة اليك وستكون تاثيراته فعالة جدا على صعيد المعاملات الاشتشفائية والمصرفية بحيث تقوى الطموحات والاستثمارات وتشعر بسهولة الاتصالات والتلاقي وتشعر بحماسة كبيرة ورغبة في خوض تجارب جديدة تتجدد خلالها آمالك وحظوظك فتتشجع على اتخاذ القرار المناسب ايام واعدة واضحة وملموسة فانت تتمتع بسرعة خاطر وافكار ذكية ومترابطة ان الثقة بالنفس هي سلاحك الاقوى كذلك سوف تتاح لك الفرصة لاثبات حسن قيادتك بين الثلاثاء والخميس لحظة وصول القمر الى السرطان الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحمل الذي يقدم لك ظروفا وطاقة ذكية ومهمة تتمتع بسرعة خاطر وتصرف سريع يساعدك حتى تدافع وتحمي نفسك فترة مهم جدا للدراسة للتنقلات للزيارات للنقاشات نصيحة لا تفرض نفسك بالقوة وحاول ان تنهي اعمالك الصعبة قبل وصول القمر الى الاسد يوم الجمعة ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الحمل ابراج نارية في مواجهتك ومعاكستك ما يسبب لك القلق التوتر والعصبية حاول ان تسوي امورك الشخصية والعائلية انتبه من المزاجية والمشاكل والخلافات يوم صعب نوعية الوقت لا تخدم اهدافك اسبوع نهايته متقلبة وضعيفة مع احتمال ضغوط شخصية ومشاكل بسنن معاكسة المريخ من الدلو واورانوس من برجك.

عاطفياً: لا يزال كوكب الزهرة يتنقل في برجك ولا تزال الاجواء رومانسية وواعدة بالحب الكبير والعلاقة مع الشريك والاولاد الى المزيد من الاستقرار التفاهم باستطاعتك اظهار روح المحبة والتعاطف كي تمضي اوقاتا سعيدة ومشوقة تعيش علاقة عاطفية عائلية مستقرة صافية وعميقة وتتخذ قرارا مصيريا يتعلق بمستقبلك الشخصي والعائلي.للعازب انت على وشك الوقوع في شباك الحب والارتباط الرسمي.

قد يهمك أيضاً :

Advertisements

تنتظر مولود برج "السرطان" من الجمعة 6 إلى الخميس 12 آذار مارس أجواء جيدة

تنتظر مولود برج "السرطان" من الجمعة28 شباط إلى الخميس 5 آذار مارس أمور جيدة