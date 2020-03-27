تنتظر مولود برج "الحمل" من الجمعة 27 آذار إلى الخميس 2 نيسان أحداث مهمة

مهنياً: يحمل هذا الاسبوع احداثا مهمة جدا ومثمرة على كافة الاصعدة اسبوع يشكل علامة فارقة بسبب انتقال كوكب عطارد الى برجك لينضم الى الشمس وانتقال المريخ من الجدي من مواجهة برجك الى برج الدلو الصديق فتتحول الظروف الفلكية الى نوع من مهرجان من الحظوظ اسبوع ممتاز حاول ان تستفيد منه برمج مواعيدك حسب نوعية الوقت البداية مع مطلع الاسبوع يوم السبت مع وجود القمر في برج الثور في بيت المال بيت المكاسب والارباح تتحول الظروف لصالحك من امور مهنية مالية فواتير معاملات اقساط امتحانات مدرسية اجتهاد وتقدم لتأسيس مستقبل افضل ينتقل بعدها القمر يومي الاحد والاثنين الى برج الجوزاء فتكون انطلاقة نحو التقدم والنشاط والديناميكية ايام داعمة تجعلك من اقوى الابراج حظا ايام تعطيك طاقة فكرية جسدية ومعنوية الطاقة الفلكية مهمة جدا للزيارات للامتحانات الاكاديمية وللاتصالات وتجلب لك النجاح والفرص الثمينة تتبدل نوعية الوقت وتتراجع الحظوظ مع وصول القمر الى السرطان بين الثلاثاء والخميس ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برجك تاثيرات القمر من برج السرطان اي من البيت الرابع المواجه لبرجك فتكون نوعية الوقت ضاغطة ومتطلبة تسبب جدالات تحديات وسوء تفاهم .تختم الاسبوع يوم الجمعة مع انتقال القمر الى برج الاسد الصديق الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برجك فيقوى نجمك فتعيش يوما رائعا يجعلك تتمتع بنجومية و بحظوظ دسمة واستثنائية دراسيا مهنيا فرح تسلية انفتاح نضوج مهني واجتماعي اسبوع رائع من بدايته الى نهايته.

عاطفياً: استغل جاذبيتك نحو الشريك وسترى بانه سيزداد تعلقا بك وانصياعا لأوامرك تحت تاثير كوكب الحب من برج الثور فتحسم امورك العاطفية وقد تكون على موعد مع لقاءات واحداث عائلية مفرحة مع الاهل والاولاد للعازب,سوف تتعزز العلاقة مع الجنس الاخر وقد يلفت انتباهك شخص غريب من غير مدينتك للمتزوج من الجوزاء قد يحلو لك القيام برحلة مع الحبيب او السفر لخوض تجارب حياتية جديدة.

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