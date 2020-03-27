" حصان وأسد في المنزل".. هكذا يستغل رواد "فيسبوك" أوقاتهم في "قعدة البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

المكوث بالمنزل بقرار إجباري ليس بالأمر الهين على الجميع، يشعر البعض بالملل ويلجأ لوسائل مختلفة للتسلية، ولعل أبرزها؛ التواجد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول عدد من على إحدى جروبات "فيسبوك"، صورًا للحيوانات؛ كـ"الحصان والكلب والدب"، بداخل منازلهم، ما أثار فضول المتابعين على الجروب والتساؤل عن كيفية تنفيذ ذلك.

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ومن خلال الشرح لكيفية القيام بذلك، تجد أن الموضوع ليس أبلكيشن ولا برنامج مخصص لذلك، وإنما مرتبط بمحرك البحث "جوجل".

يكتب الشخص اسم الحيوان الذي يريده في خانة البحث على جوجل، ثم بعد ذلك يضغط على أول صورة تظهر، ثم يضغط على عرض ثلاثي الأبعاد، ويطلب منك جوجل تحديد المنطقة المحيطة بك التي تريد ظهور الحيوان بها.

وتفرض مصر حظر حركة المواطنين من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، مع إغلاق المحال التجارية من الخامسة مساء، والإغلاق الكامل يومي الخميس والجمعة، بالإضافة إلى تخفيض عدد الموظفين، وغيرها من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19"، بهدف "الجلوس في المنزل" للوقاية من هذا الوباء.