نرشح لك.. أبرز أفلام "الأنيميشن" لتستمتع بمشاهدتها خلال "قعدة البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

لظروف العزل المنزلي التي نمر بها في مصر كما في معظم أنحاء العالم الآن، يبحث معظمنا عن طرق لشغل الوقت الذي نقضيه في المنزل.

وفي سلسلة يومية يقدمها "الخليج 365" تحت عنوان "نرشح لك"، نقدم لكم اليوم مجموعة من الأفلام "الأنيميشن"، التي يمكن مشاهدتها خلال "الحجر المنزلي".

- فيلم inside out

الفيلم تدور أحداثه حول طفلة تدعى "ريلي"، وتدور نقاشات وصراعات مع المشاعر الداخلية للطفلة، السعادة والخوف والغضب والحزن والاشمئزاز والخوف، في حالة تجسيد لتلك المشاعر وكأنهما أشخاص حقيقيين.

- سلسلة أفلام Toy story

يعتمد بناء سلسلة "توي استوري"، على علاقة الألعاب بأصحابها وعلاقتها بالطفل، ومدى ارتباط اللعبة وتعلقها بالطفل الذي يقتنيها.

كما أن أحداث الفيلم تدور حول حوار قائم بين هذه الألعاب، من بين شخصيات الفيلم الرئيسية "أودي، وباظ يطير، وريكس".

- فيلم Zotopia

الفيلم تدور أحداثه في مدينة زوتوبيا، حول الأرنبة "جودي هوبس" التي تحلم بالعمل كشرطية، لكنها تواجهه العديد من الصعوبات خلال رحلتها لتحقيق حلمها.

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وصلت أرباح الفيلم مليار و25 مليون دولا، كما أنه تصدر شباك التذاكر ليصبح على قائمة أنجح أفلام الرسوم المتحركة لعام 2016، بالإضافة لحصاده العديد من الجوائز، أبرزها الجولدن جلوب.

- فيلم Beauty and the Beast

تدور أحداث الفيلم حول فتاة تدعى "بل"، لديها شغف وحب للقراءة والاطلاع ولا يلفت نظرها فكرة الزواج من شاب وسيم غير مثقف، وتتحول حياتها بمقابلتها للوحش ثم تتوالى الأحداث.

الفيلم من بطولة إيما واتسون وحقق أكثر من مليار دولار في شباك التذاكر أثناء عرضه عام 2017.

- فيلم Tangeld Rapunzel

تتمحور أحداث الفيلم عن القوة الخارقة للزهرة المسحورة التي اكتشفتها العجوز، واعتبرتها ملكا لها، ثم تنتقل قوة هذه الزهرة للأميرة "روبنزل" منذ ولادتها، وتتغير وتنقلب حياتها رأسا على عقب، ما يؤدي لحبسها في القلعة لمدة 17 عامًا.

- سلسلة أفلام Tinker bill تنة ورنة

تستعرض السلسلة حياة الجنيات وأنواعهم، والدور الذي تقوم به كل فئة من فئات الجنيات ومساعدتها وخدمتها للطبيعة، وذلك من خلال شخصية الفيلم الرئيسية وهي جنية الربيع تنة ورنة.

- فيلم Ratatouille

فيلم Ratatouille أو كما هو متعارف عليه باسم "الفأر الطباخ" أو "خلطبية بالصلصة"، يستعرض حياه فأر يرغب في أن يصبح شيف ماهر بباريس، وبالفعل تتوالى الأحداث والصراعات لتحقيق حلمه.