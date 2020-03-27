هل ينتقل كورنا من شخص لا تظهر عليه أعراض الفيروس؟

العدوى بفيروس كورونا، أصبحت الشغل الشاغل للجميع والأمر الأكثر خطورة على حياة الفرد وكل من حوله، والتي يمكن أن تدق بابه في أي وقت، إن لم يتبع التعليمات والسلامة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أكدت أن الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، هم المخالطون للمصابين، أو المتواجدون ببؤر تفشي المرض.

وعلى الرغم من أن المنظمة حددت عدة أعراض تشير للإصابة، إلا أن هناك بعض المصابين لم تظهر عليهم الأعراض كاملة، ليتساءل البعض حول إمكانية العدوى، من شخص دون ظهور الأعراض.

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هل يمكن الإصابة بالمرض عن طريق شخص لا تظهر عليه الأعراض؟

أكدت وزارة الصحة العالمية، أن الطريقة الرئيسية لانتقال المرض، عادة تتمثل في القُطيرات التنفسية التي يفرزها الشخص عند السعال (الرذاذ).

وأوضحت أن احتمالات الإصابة بمرض كوفيد-19 عن طريق شخص عديم الأعراض، تتضاءل بالمرة، موضحة أن العديد من الأشخاص المصابين بالمرض لا يعانون إلا من أعراض طفيفة، خاصة في المراحل المبكرة للمرض.

واضافت المنظمة أنه من الممكن الإصابة بمرض كوفيد-19 عن طريق شخص يعاني مثلاً من سعال خفيف ولا يشعر بالمرض.

ما هو مرض كورونا؟

هو فيروس "كوفيد-19" المعروف بكورونا المستجد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، تبدأ أعراض هذا الفيروس الجديد بأعراض بسيطة كالأنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.