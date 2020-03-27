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تطبيقا لشعار "احمي نفسك.. احمي بلدك" للوقاية من فيرس كورونا، وتزامنا مع قرار حظر التجوال الذي أصدرته رئاسة الوزراء، وغلق المطاعم والأندية والمولات، أطلقت الفنانة علا رشدي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" تحدي "ورينا شكلك قبل وبعد الحظر".
ونشرت علا صورة لها تبدوا فيها في حالة إعياء وحزن وصورة أخرى تضحك بشكل مبهج.
وتفاعل المتابعين لها عبر التعليقات فجاء تعليق من إحدى معجبين علا قائلا: "امال فين الرقم بتاع المساجين" واصفا ايها بالمسجونين.
وداعبت علا المعلقين على منشورها قائلها: "إيه ده يالهوي.. دي مخيفة أوي الله يكون في عونكم".
كانت هذه تفاصيل خبر علا رشدي في تحد جديد على "إنستجرام": "ورونا صوركم قبل وبعد الحظر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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