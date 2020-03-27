فيفي عبده ترد على منتقديها: انتوا هتموتوا وأنا اللي هعيش

نشرت الراقصة فيفي عبده، مقطع فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ترد فيه على منتقديها عقب دعوتهما للالتزام بالمنازل، لتجنب الاختلاط، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وظهرت الفنانة بنظارة شمسية كبيرة، مع قبعة رأس، وملابس صيفية، قائلة: "كأني كفرت عشان بقولكم اقعدوا في البيت، انتوا أحرار، انتوا اللي هتموتوا وأنا هعيش".

وكانت الفنانة خرجت منذ يومان تدعوا متابعيها للالتزام بالمنزل، على شاكلة دعوات الكثير من الفنانون والفنانات.