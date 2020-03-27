نشرت الراقصة فيفي عبده، مقطع فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ترد فيه على منتقديها عقب دعوتهما للالتزام بالمنازل، لتجنب الاختلاط، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وظهرت الفنانة بنظارة شمسية كبيرة، مع قبعة رأس، وملابس صيفية، قائلة: "كأني كفرت عشان بقولكم اقعدوا في البيت، انتوا أحرار، انتوا اللي هتموتوا وأنا هعيش".
وكانت الفنانة خرجت منذ يومان تدعوا متابعيها للالتزام بالمنزل، على شاكلة دعوات الكثير من الفنانون والفنانات.
كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده ترد على منتقديها: انتوا هتموتوا وأنا اللي هعيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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