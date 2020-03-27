انثى الحمل تتمتع بالحنان والدفء وشخصية قيادية لأبعد الحدود

تتمتع أثنى الحمل بقدر كبير من الحنان والدفء والمشاعر الطيبة اتجاه الآخرين، وفي المقابل هي شخصية قيادية لأبعد الحدود، وعليه فمن الممكن أن تظهر النجاح عند امتلاكها منصب المدير أو أي منصب قيادي في أي مكان سواء في البيت أم في العمل، بحيث تقود مجموعة كبيرة من الموظفين دون اللجوء إلى العنف أو الإساءة للطرف الآخر، وذلك بحكمتها الكبيرة وحنكتها وحسن تدبيرها للأمور، وتتمتع بقلب محب للآخرين ويحب الخير لمن هم حولهن ونادراً ما تكون أنثى الحمل فتاة أنانية تهتم بمصالحها الشخصية فقط، وإنما في معظم الأحيان ومن يلتقي بها سيشعر بأنها تمتلك قلباً خيراً محبا للغير حتى وإن أساء لها في وقت ما، كما تمتلك عقلاً مفكرا ومدبراً، الأمر الذي يجعل أصدقاءها يرغبون بإخبارها بما يمرون به من مواقف صعبة سيئة، ويشار إلى امتلاكها وضوحا وشفافية عالية، وما يسمى بالحاسة السادسة.

بالنسبة إلى أبرز الأحداث الفلكية عن شهر نيسان ابريل 2020

يحمل شهر نيسان أبريل طوالع فلكية مهمة جدا وايجابية واوضاعا عامة قد تبشر بالافضل مع وجود ثلاثة كواكب سريعة متناغمة الزهرة من الجوزاء المريخ من الدلو وعطارد من الحمل ما يعزز الصداقات ويعمم المبادرات الايجابية من اجل اتخاذ القرارات المهمة لكل من مواليد الحمل الجوزاء والدلو من الناحية الثانية سوف نشهد هذا الشهر لقاء ثلاثي آخر بين زحل بلوتون والمشتري اعتبارا من تاريخ 5 نيسان ابريل لكن هذا التلاقي يحمل معه تغييرات سريعة وانقلابات قد تحصل ومفاجآت ومواجهات عنيفة وصدامات وكوارث طبيعية وانهيارات في البورصة ما يفرض الوقاية وعدم المراهنة الخاسرة والتخفيف من التحديات والرهانات والتسليم بالامر الواقع والحذر وتجنب الحوادث والمواجهات والنزاعات كما يسجل هذا الشهر انتشاراً للاوبئة او امراض تزرع الرعب في القلوب يرجى الانتباه الى الصحة الجسدية والمعنوية كما يشهد تغييرا في بعض السلطات واستيلاء على سلطات اخرى..

أسبوع مميز بأحداثه الفلكية كل الأبراج سوف تنال حصة ايجابية من وجود القمر في برجها الابراج الترابية الهوائية المائية والنارية بالاضافة الى ثلاثة احداث بارزة تطبع هذا الاسبوع

الحدث الاول انتقال عطارد الى برج الحمل لينضم الى الشمس

الحدث الثاني المربع الفلكي بين القمر من السرطان والشمس من الحمل

الحدث الثالث المثلث الفلكي الناري يوم الجمعة بين القمر من الاسد والشمس من الحمل

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من ابرز ما يميز الاسبوع هو الحدث فلكي بارز ناري بامتياز ومهم جدا خاصة لمواليد برج الحمل مع انتقال كوكب عطارد لينضم الى الشمس يوم الجمعة 3 نيسان ابريل ما يعني ان مواليد الحمل سوف ترتاح مهنيا دراسيا واجتماعيا بسبب كوكب الاتصالات والتنقلات والذكاء وسرعة البديهة وسوف تشعر بالايجابيات والحظوظ وظروف مشجعة على اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بالسفر والتنقلات وبالملفات القضائية والقانونية.هذه الظروف الايجابية سوف تطال كل من مواليد الحمل الاسد والقوس.

بالنسبة الى تحركات القمر السبت القمر في الثور الاحد والاثنين القمر في برج الجوزاء الهوائي يدعم مواليد الابراج الهوائية الجوزاء الميزان والدلو ستكون الحظوظ كثيفة ولا بد ان تثمر تحركاتهم بين الثلاثاء والخميس القمر في السرطان في مربع مع الشمس من الحمل يحمل معه اجواء لطيفة تعوض عن تاخير الايام السابقة وتحظى بنجاح مقبول جداً.كما يسجل يوم الجمعة انتقال القمر الى الاسد ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من برج الحمل فتزداد عزيمة مواليد برج الاسد وترتفع الحظوظ والمعنويات.

بالنسبة الى حركة الكواكب الشمس عطارد في الحمل يسبب لكل من مواليد السرطان الميزان والجدي الكثير من الضغوط المهنية خاصة في كل ما يتعلق بالاوراق والملفات مطلوب من هذه المواليد عدم التسرع والانتباه من الحوادث والاعطال التي تتعلق بكل وسائل النقل ووسائل التواصل الاجتماعي من كمبيوتر او هواتف نقالة كذلك يسجل تاريخ 3 نيسان انتقال الزهرة من برج الثور الى برج الجوزاء ان كوكب الزهرة يحمل معه الحب والرومنسية لكل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو المشتري وبلوتون في الجدي زحل والمريخ في الدلو يسبب بالخلافات والمشاكل لكل من مواليد الثور الاسد والعقرب.

هابي برثداي وتحية كبيرة وينعاد على كل مواليد ها الاسبوع من برج الحمل تمنياتي لكم بالكثير من السعادة ان شاء الله كل ايامكم سعيدة وعقبال المئة عام من التقدم والنجاح بانتظار مولود ها الاسبوع سنة مهمة جدا سوف تقف الى جانبك وتساعدك ثلاثة كواكب سريعة ومتناغمة عطارد من برجك المريخ من الدلو والزهرة من الجوزاء ما يعزز الصداقات ويعم المبادرات الايجابية من اجل اتخاذ القرارات انها سنة تعويضية سنة التقدم المهني والتالق والشهرة تتحالف معك الشمس من برجك وتساعدك على الخروج من المحن تتوضح لك الصورة ما يجعلك تخطو خطوات مميزة نحو المستقبل وتحصل على اكثر من فرصة للمشاركة في حدث مهم وكبير وقد تنتقل الى عمل افضل عاطفيا سنة واعدة يحمل كوكب الزهرة من الجوزاء الصديق اعتبارا من شهر نيسان لغاية تاريخ شهر آب اغسطس دعما كبيرا ما قد يقلب مصيرك العاطفي ويجعلك تحسم بعض القرارات المصيرية كما يسهل تسوية الخلافات بهدف تعزيزالروابط كما سيساعدك على بناء اسس سليمة للعلاقة كخطوبة او زواج.

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