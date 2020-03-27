بعد انتحار ممرضة وفتاة.. نصائح تجعل "كورونا" لا يؤثر على حالتك النفسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

فرضت العديد من حكومات العالم، الحجر الصحي أو حظر الحركة على المواطنين، تجنبًا لتفشي فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، الذي أصاب أكثر من 536 ألف حالة، وتسبب في وفاة أكثر من 24 ألف شخص.

ويجبرنا الحجر الصحي على البقاء في المنزل لفترات طويلة، للتقليل من قدرة الفيروس على الانتشار، والبقاء لفترات طويلة في مكان واحد وعدم القدرة على ممارسة النشاط اليومي المعتاد، قد يؤثر على صحتنا العقلية.

وشهد العالم أمس الخميس، حالتي انتحار بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، إذ أقدمت شابة بريطانية على الانتحار، بسبب عدم تحملها للحجر الصحي في المنزل، الذي تفرضه البلاد تجنبًا للإصابة من فيروس كورونا، بحسب ما أوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما انتحرت ممرضة إيطالية تبلغ من العمر 34 عاماً بعد إصابتها بفيروس كورونا، ولم يكن انتحار الممرضة الإيطالية بسبب الخوف من المرض، بل لشعورها بالذنب، إذ اعتقدت أنها نقلت الفيروس لغيرها من العاملين في المستشفى بمنطقة لومباردي.

حماية عقلك

وتفشي الأمراض المعدية، مثل فيروس كورونا 19 الحالي، يمكن أن يؤثر على الصحة العقلية، ما يؤدي إلى مشاكل عديدة.

ويتوجب علينا اتباع عدة خطوات للحفاظ على صحتنا العقلية، بحسب ما أوضح موقع "mentalhealth"، كما يلي

- إنشاء روتين يومي جديد، تكون رعايتك النفسية على رأس القائمة.

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- شاهد الأفلام التي تحبها، أو اقرأ المزيد من الكتب.

- جرّب ممارسة الرياضة البسيطة التي تساعدك على الاسترخاء والتخلص من التوتر، مثل اليوجا.

- تعلم شيئا جديدا من خلال الإنترنت.

- تجنب الشائعات حول انتشار كورونا، واقرأ أحدث الأخبار من المواقع الموثوقة.

- اغسل يديك لمدة 20 ثانية، واتبع إرشادات الوقاية الصحية

- تواصل مع أصدقائك وأحبابك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا تفقد الدعم العاطفي.

- احرص على تناول نظام غذائي صحي، وابتعد عن التدخين للحفاظ على مناعتك.

- تحدث مع أطفالك ومارس معهم أنشطة مختلفة داخل المنزل، هذه الطريقة تحد من الأثر السلبي لانتشار المرض.