لحديثي الولادة.. 8 نصائح بسيطة لتجنب فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعاني المرأة بعد الولادة من ضعف المناعة خلال هذه المرحلة، وتحتاج إلى عناية واهتمام شديد، حتى تتعافي من آثار الحمل والولادة.

وفي ظل تفشي فيروس كورونا المعروف علميًا باسم كوفيد 19، يجب اتباع مجموعة من النصائح، التي يذكرها لنا الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال لـ"الخليج 365"، لتجنب العدوى.

- عدم الخروج من المنزل نهائيًا إلا للضرورة القصوى؛ لأنها أكثر عرضة للإصابة.

- الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات التي تقوي المناعة مثل: اللحوم، الدجاج، السمك، اللبن والبيض.

- ينصح بالاهتمام بالنظافة الشخصية للجسد، من الأمور المهمة لتجنب العدوى.

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- غسل اليدين باستمرار لمدة 20 ثانية بالماء والصابون، أو تعقيمها بمطهر كحولي.

- الحرص على تطهير جميع الأسطح الموجودة في المنزل.

- ينصح تجنب ملامسة العينين والأنف، حتى لا تنتقل الجراثيم إليها.

- عند الاضطرار للذهاب إلى الدكتور الخاص للمتابعة، عليك ارتداء كمامة طبية لتغطية الأنف والفم.

- يفضل الابتعاد عن الأشخاص المصابين من أفراد الأسرة بنزلات البرد أو الإنفلونزا، للحماية من العدوي.