السجن عامين لكل من يسعل في وجه رجال الشرطة ببريطانيا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أكد ماكس هيل، مدير الادعاء العام في بريطانيا، أن أي شخص يزعم أنه مصاب بفيروس كورونا ويسعل عمدا في وجه موظفي الطوارئ أو رجال الشرطة؛ سيواجه عقوبة السجن لمدة عامين.
ووفقا لـ”رويترز” قال ماكس هيل في تصريحات له: إن تقارير وردت في الأيام الأخيرة عن أشخاص يسعلون في وجه رجال الشرطة وغيرهم من موظفي الطوارئ والعاملين في المتاجر، وأن المسئولين عن ذلك سيواجهون اتهام بالاعتداء.
هيل أضاف، موظفو الطوارئ يحظون بأهمية أكثر من أي وقت مضى مع اصطفاف المجتمع في مواجهة وباء كورونا.. لذلك أفزعتني تقارير تفيد أن أشخاصا يزعمون أنهم مصابون بمرض “كوفيد-19” ويسعلون عن عمد في وجوه ضباط شرطة وغيرهم ممن يقفون في الصفوف الأمامية، سأكون واضحا للغاية: هذه جريمة يتعين وقفها.
الادعاء العام الملكي قال إن رجلا (45 عاما) اعترف بثلاثة اتهامات بالاعتداء على موظف طوارئ بعد أن زعم أنه مريض بالفيروس وسعل في وجوه ضباط بشرطة لندن كانوا يعتقلونه لسبب آخر.
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