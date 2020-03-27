طباخ فيتنامي يرفع الروح المعنوية بـ«كورونا برجر»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عمل طاهٍ في العاصمة الفيتنامية هانوي، على رفع الروح المعنوية عن طريق بيع برجر أخضر على هيئة فيروس كورونا.

ووفقا لـ”رويترز” يضحك الطاهي هوانج تونج في وجه الوباء العالمي، ويقضي الآن الوقت مع فريقه.. يشكلون عشرات من أقراص البرجر المخلوطة بالشاي الأخضر ثم يضيفون لها ”تيجانا“ صغيرة من العجين لتصبح شبيهة الشكل بصور ذلك الفيروس التاجي تحت المجهر.

وفي “بيتزا هوم” لشراء المأكولات في وسط هانوي قال تونج: نمزح بهذه الدعابة، إذا كان هناك ما يفزعك.. فلتأكله، لا يصبح كورونا مخيفا عندما تلتهم قطعا من البرجر على شكل الفيروس نفسه، هذا تفكير ينشر البهجة أثناء هذا الوباء.

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المتجر يبيع نحو 50 قطعة برجر يوميا على الرغم من تزايد عدد المتاجر والشركات التي اضطرت للغلق بسبب الفيروس.

فيتنام كانت قد سجلت نحو 148 حالة إصابة بالفيروس، ولم تشهد أي حالة وفاة وفقا لأرقام وزارة الصحة.

دانج دين كوي (66 عاما) قال أثناء خروجه من المطعم بصحبة حفيده إن البرجر الأخضر طريقة لرفع المعنويات.. فيروس كورونا هذا شديد الخطورة، لكن إذا أكلنا قطعة برجر بنفس هيئته، سيبدو الأمر في أذهاننا كما لو أننا انتصرنا عليه بالفعل.