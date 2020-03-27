"واثق أني جزء من أحلامك".. رسالة عمرو يوسف لكندة علوش في عيد ميلادها

بصورة تجمعهما ورسالة رومانسية الطريقة التي اختارها الفنان عمرو يوسف أن يوجهها لزوجته الفنانة السورية كندة علوش، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها الذي يتزامن اليوم الجمعة 27 مارس.
ونشر عمرو صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقا عليها: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي وصديقتي، أتمنى أن تحققي كل أحلامك، ولكنني على ثقة بأنني جزءً منها دائما".
وعلقت كندة علوش على رسالة زوجها: "بحبك أوي يا حبيب عمري".
وتفاعل الكثير من الفنانين على رسالة الثنائي منهم الفنانة منى زكي، والفنانة لقاء الخميسي، وشيكو، والفنانة رجاء الجداوي.
وكانت الفنانة السورية كندة علوش، أعلنت عن احتفالا بطريقة خاصة بالتزامن مع حظر التجول، إذ قرر أنها ستكون في بث مباشر عبر حسابها على "إنستجرام" للاحتفال مع متابعيها بعيد ميلادها: "جهزوا حالكم والهدايا".
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