"غرفة سجائر زوجها".. فنانة كويتية تثير الجدل: "شيء مقرف"

شاركت الفنانة الكويتية فوز الفهد، جمهورها عبر حسابها على "سناب شات" وتدولته صفحات "السوشيال ميديا"، بفيديو مثير للجدل، إذ أظهرت غرفة سجائر زوجها لتتلقى الكثير من الانتقادات من متابعيها.

ظهرت فوز وهي داخل غرفة زوجها المخصصة لمختلف أنواع السجائر باهظة الزمن، والتي يعود بعضها لتاريخ عقود سابقة، تتحدث عن أنواعها المختلفة وطريقة حفظها، بالإضافة إلى الأجهزة الموجودة في الغرفة التي تحافظ على برودة ورطوبة معينة لتحفظ السجائر من التلف.

وعرضت فوز أنه توجد علب سجائر في الغرفة لا يستطيع الناس مشاهدتها في أماكن عامة، ويعود تاريخها إلى عقود سابقة، لتنفي تشجيعها على التدخين، موضحة أن هذه هواية زوجها وتحترمها وأرادت فقط مشاركة جمهورها.

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وعرضت أيضا خلال الفيديو رسومات لساعات وسيارات، قالت إن زوجها يوصي على رسمها من قبل محترفين.

وعقب نشرها مقطع الفيديو أثار الكثير من الجدل وتلقت على إثره انتقادات عديدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ليتهمها البعض بعدم الإحساس بالمسؤولية في ظل انتشار فيروس كورونا، بينما اتهمها البعض بالمباهاة بالثراء الفاحش بعد تزوجها من حفيد ملياردير.

وتضمنت التعليقات: "شيء مقرف ومخجل، معقول مع كل الإبتلاء الذي أصاب العالم لايزال بعض السخيفين حديثي النعمة الافتراضية بتباهوا بهيك أمور سخيفة"، "بدون مثالية احكي معك تعتقدين أنك تملكين الدنيا بالفلوس؟ مو شرط ممكن تصرفيها على صحتك بعيد الشر".